Как известно, между близнецами есть особая психологическая связь, которая во многих случаях граничит с телепатией. Принимая во внимание, что близнецы настолько близки, в истории достаточно случаев, когда близнецы в одно и то же время переживали психос или даже заключали пакт самоубийства, обещая, что в случае смерти одного близнеца второй покончит с собой. На этот раз - история о двух естрах, которые внезапно начали вести себя настолько странно и необъяснимо, насколько это только может быть.

В психологии существует такой термин как folie à deux (на русском: безумие на двоих". Это очень редкий психологический синдром, когда ошибочные мнения и уверенности от одного человек, так сказать, прилипают к другому. Странный случай двух близняшек Урсулы и Сабины Эрикссон наглядно показывает, насколько опасен этот синдром.

Сестры-близнецы родились и выросли и идиллическом шведском городе Сунне вместе с братом Бьорном и сестрой Моной, и их детство было относительно нормальным. В 2000 году Урсула перебралась на жизнь в США, тогда как Сабина жила в Ирландии и воспитывала с мужем двух детей. В подростковые годы они не попадали в какие-то серьезные неприятности, не были уголовно судимы и их история болезни не показала никаких душевных заболеваний. Если так, то почему обе сестры в 2008 году после встречи вдруг несколько раз бросились под колеса автомобилей на шоссе?