"Торт + кофе" в Кулдиге в честь государственного праздника

Цель акции – пригласить всех отпраздновать этот важный день, наслаждаясь вкусным тортом и белым или черным кофе, за праздничным столом, символично накрытым белой скатертью. Это прекрасная возможность не только побаловать себя лакомством, но и отметить День восстановления независимости Латвийской Республики вместе с семьей и друзьями, наслаждаясь праздничной атмосферой живописного Кулдигского края.

Рестораны и кафе предложат специально приготовленные праздничные торты, которых нет в ежедневном меню и которыми можно будет насладиться только в течение этих трех дней по одной конкретной цене - 5 евро.



Например, чайный домик в Алсунге предложит торт Kur latvju meitas zied — лаймовый чизкейк с вкусной клубникой, который так хорошо сочетается с кофе Curonia, обжаренным в Кулдиге. В свою очередь, в усадьбе Кимеле можно отведать торт приготовленный по старому рецепту Senā muižas kūka - бисквит с начинкой из вишневого варенья, в комбинации национальных цветов, в сочетании с ароматным и крепкий кофе.

Фото: Visit Kuldiga arhīvs

"Праздники надо отмечать! И мы рады вновь подарить жителям и гостям Кулдигского края возможность отпраздновать День восстановления независимости Латвии вместе с семьей и друзьями, создав хотя бы на короткое время праздничное настроение в ресторанах и кафе. Это простой, но в то же время вдохновляющий и символичный способ отпраздновать этот важный день и поделиться радостью с ближними", - говорит Яна Бергмане, руководитель Центра развития туризма Кулдигского края.

Всего в акции принимают участие 13 заведений: Sapņotava, Piena muiža – Berghof, Usmas mekki, ресторан замка Эдолес Pilskrogs, усадьба Кимале, кафе Riverside, кафе Pī, Bangert's, KOPA, Voyage Voyage, суши-бар Hercogs, Staburadze, The Marmalade.

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