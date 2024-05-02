Эксперт рассказала, будут ли расти цены на продукты в ближайшее время

"Как только в каком-то регионе происходит "каприз природы", это сказывается на ценах на продовольствие. Невозможно предсказать, что произойдет в будущем, потому что мир меняется очень быстро. Мы не знаем, как разрешится израильско-иранско-палестинская ситуация, какая и как быстро будет оказана помощь Украине - это имеет большое значение", - отметила Ингуна Гулбе.

"Конечно, на какую-то группу цены могут немного вырасти, ведь уже известно, что какао и шоколад дешеветь точно не будут, цена на сырье уже выросла в три раза", - отметила она.

"Но это не значит, что все конфеты теперь стоят в три раза дороже, потому что они не состоят из 100% шоколада. Я надеюсь, что цены останутся такими, какие они есть сейчас, с небольшой тенденцией к росту, потому что доступность ресурсов остается невысокой, да и доллар немного тормозит ее. Число людей в мире растет, но площадь земель, используемых для сельского хозяйства, не увеличивается. Внедрение новых современных технологий, автоматизации помогает производить продукты питания дешевле и больше, а новые научные достижения позволяют выращивать продукты питания в городских условиях и в лабораториях. Именно эти тенденции удерживают цены на продукты питания от стремительного роста", - добавила Гулбе.