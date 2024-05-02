Эксперт рассказала, будут ли расти цены на продукты в ближайшее время

В Латвии цены на продукты питания должны оставаться на нынешнем уровне, если не произойдет никаких потрясений, рассказала в интервью агентству LETA руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института сельскохозяйственных ресурсов и экономики (AREI) Ингуна Гулбе.
Она отметила, что во время Covid-19 и начала войны в Украине цены на продукты питания в мире росли очень быстро.
"Во время Covid-19 и начала войны в Украине мировые цены на продукты питания выросли очень быстро. Это потому, что изменился мировой порядок, как в жизни, так и в бизнесе. Пока мы привыкаем к новому порядку, все в отчаянии, приходится перестраивать логистику, как ввозить сахар, где брать упаковку - все это изменилось.
Мы все это освоили, поэтому с конца прошлого года и начала этого года цены на продукты питания начали снижаться.
Люди говорят, что нет, ничего не изменилось, но всегда было так, что хорошее мы замечаем меньше, а плохое всегда видим и больше его выделяем", - сказала она.
Она отметила, что цены на молочную продукцию значительно снизились. Например, на молоко и сливочное масло почти вдвое по сравнению с самым дорогим периодом. Цена на подсолнечное масло снизилась в два раза. За год также подешевели сахар, мука, яйца и мясо птицы, но подорожали кофе, чай, бананы и оливковое масло.
При этом Гулбе также отметила, что ситуация очень быстро меняется при различных стихийных бедствиях, например, наводнениях.
"Как только в каком-то регионе происходит "каприз природы", это сказывается на ценах на продовольствие. Невозможно предсказать, что произойдет в будущем, потому что мир меняется очень быстро. Мы не знаем, как разрешится израильско-иранско-палестинская ситуация, какая и как быстро будет оказана помощь Украине - это имеет большое значение", - отметила Ингуна Гулбе.
Эксперт добавила, что если ситуация будет примерно такой, как сейчас, без серьезных потрясений, то цены на продовольствие должны остаться на нынешнем уровне.
"Конечно, на какую-то группу цены могут немного вырасти, ведь уже известно, что какао и шоколад дешеветь точно не будут, цена на сырье уже выросла в три раза", - отметила она.
"Но это не значит, что все конфеты теперь стоят в три раза дороже, потому что они не состоят из 100% шоколада. Я надеюсь, что цены останутся такими, какие они есть сейчас, с небольшой тенденцией к росту, потому что доступность ресурсов остается невысокой, да и доллар немного тормозит ее. Число людей в мире растет, но площадь земель, используемых для сельского хозяйства, не увеличивается. Внедрение новых современных технологий, автоматизации помогает производить продукты питания дешевле и больше, а новые научные достижения позволяют выращивать продукты питания в городских условиях и в лабораториях. Именно эти тенденции удерживают цены на продукты питания от стремительного роста", - добавила Гулбе.
Она также отметила, что цены на продукты питания в Латвии больше зависят от рабочей силы и покупательной способности.
"Я обеспокоена и хотела бы, чтобы цены на продовольствие не падали, потому что одной из причин, по которой они могут упасть, является экономический спад и стагнация. Уже ходят слухи о том, что правительству, возможно, придется сократить бюджет, а это означает снижение заработной платы. Я надеюсь, что этого не произойдет, и я надеюсь, что цены на продукты питания не упадут, потому что экономическая ситуация стала очень плохой. Надеюсь, что этого не произойдет и цены в целом останутся на нынешнем уровне", - считает эксперт.
Она отметила, что практически ни один продукт в Латвии не производится на 100% из местного сырья.
"Мы можем что-то вырастить, но упаковку везут из другого места, некоторые ингредиенты продуктов из третьего места. Многие товары уже идут не через Красное море, а вокруг Африки, а значит товар дорожает. Ситуация в мире очень хрупкая и нестабильная. Если все будет так, как сегодня, то в ближайшее время цены должны остаться на текущем уровне, без резких скачков в ту или иную сторону", - рассказала Ингуна Гулбе.
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