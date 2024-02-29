Магазины должны будут письменно указывать информацию о продуктах из России и Беларуси

Планируется, что у предприятий розничной торговли будет возможность выбирать, каким образом указывать информацию о стране-производителе - символом флага или в письменной форме.

Поправки не исключают возможности указания страны-производителя обоими способами, пояснило ранее юридическое бюро Сейма.

Однако информацию о продуктах, произведенных в России и Беларуси, в магазине нужно будет указывать только в письменном виде. Депутаты обосновали такое решение нежеланием популяризировать страны-агрессоры путем отображения их государственной символики.

Планируется, что торговцы будут указывать информацию о стране-производителе продовольствия в соответствии с информацией, доступной в маркировке или сопроводительных документах продукта. В случае, если такая информация недоступна, страна-производитель продуктов питания не будет указываться.

Если информация о стране-производителе пищевого продукта не указана, предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа для физического лица в размере до 250 евро, для юридического - до 1000 евро.

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