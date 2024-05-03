Видео Погоня в Лиепае: пьяный водитель на огромной скорости пытается скрыться от полиции

1 мая около 22:30 внимание полиции привлек автомобиль марки Audi, водитель которого из которых быстро и агрессивно двигался по улице Оскара Калпака.

Правоохранители решили остановить водителя автомобиля и включили световые и звуковые сигналы служебного автомобиля. Полиция приказала водителю транспортного средства остановиться, но он увеличил скорость и проигнорировал законные требования полицейского.

Водитель автомобиля существенно превысил разрешенную скорость движения - он двигался со скоростью 136 километров в час, а также нарушил ряд правил дорожного движения.

Водитель автомобиля Audi обогнал транспортное средство на железнодорожном переезде, пересек поверхность трамвайного пути в непредназначенном для этого месте, обогнал идущее впереди транспортное средство и пересек горизонтальную разметку дороги "сплошная линия".

Видео: Нарушение водителя автомобиля Audi

Водитель автомобиля остановился в Лиепае на улице Ригас.

Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь выявил 2,29 промилле в крови водителя.