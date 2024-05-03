Видео Погоня в Лиепае: пьяный водитель на огромной скорости пытается скрыться от полиции

1 мая сотрудники Государственной полиции Лиепаи зафиксировали автомобиль Audi, водитель которого двигался быстро и агрессивно. Полиция начала погоню, в результате которой автомобиль был остановлен. Результатом такой поездки стало семь административных нарушений и одно уголовное дело в отношении мужчины.
1 мая около 22:30 внимание полиции привлек автомобиль марки Audi, водитель которого из которых быстро и агрессивно двигался по улице Оскара Калпака.
Правоохранители решили остановить водителя автомобиля и включили световые и звуковые сигналы служебного автомобиля. Полиция приказала водителю транспортного средства остановиться, но он увеличил скорость и проигнорировал законные требования полицейского.
Водитель автомобиля существенно превысил разрешенную скорость движения - он двигался со скоростью 136 километров в час, а также нарушил ряд правил дорожного движения.
Водитель автомобиля Audi обогнал транспортное средство на железнодорожном переезде, пересек поверхность трамвайного пути в непредназначенном для этого месте, обогнал идущее впереди транспортное средство и пересек горизонтальную разметку дороги "сплошная линия".
Видео: Нарушение водителя автомобиля Audi
Водитель автомобиля остановился в Лиепае на улице Ригас.
Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь выявил 2,29 промилле в крови водителя.
В отделение полиции доставили мужчину, который вел себя агрессивно, игнорировал законные требования сотрудника полиции и пытался напасть на сотрудника полиции. Мужчина грубо ругался и не отреагировал на выговор о прекращении такого поведения.
Должностные лица Госполиции возбудили дело об административных правонарушениях в отношении мужчины за обгон на железнодорожном переезде, за пересечение поверхности трамвайного пути в непредназначенном для этого месте, за превышение разрешенной скорости движения, за пересечение дорожной разметки, за невыполнение законных требований должностного лица и за неподчинение лицу, уполномоченному проверять документы водителя транспортного средства, за неоднократное или многократное требование остановить транспортное средство (за побег).
Также возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такая поездка обойдется мужчине в 2000 евро и лишению прав.
Государственная полиция напоминает, что употребление алкоголя и вождение транспортного средства несовместимы - такое поведение ставит под угрозу безопасность как себя, так и окружающих. Поэтому полиция призываем жителей быть ответственными и не допускать, чтобы друзья, родственники и знакомые садились за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.
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