Показатели добычи газа "Газпрома" составили 404 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем за 34 года.

Из отчета за 2023 год ясно, что китайский рынок пока не способен компенсировать "Газпрому" потерю европейских рынков.

В прошлом году «Газпром» поставил в Китай 23 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири", открытому в 2019 году.

Экспорт в Китай может вырасти до 28 миллиардов кубических метров газа в этом году, но это составит лишь одну пятую от предыдущих поставок в Европейский Союз, которые в среднем составляли около 150 миллиардов кубических метров газа.

Предложение российского диктатора Владимира Путина построить вторую трубу - "Сила Сибири-2" и увеличить экспорт в Китай до 100 млрд кубов ежегодно - пока осталось без ответа.

Сам Китай не желает инвестировать в строительство нового трубопровода, предлагая России полностью профинансировать этот миллиардный проект. Аналогичным образом, Китай также требует больших скидок на газ, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на различные источники.

"К 2025 году "Газпром" может потерять еще триллион рублей (около 10 миллиардов евро) из-за потери доходов, увеличения налоговой нагрузки и необходимости газификации российских регионов", - заявил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, "Газпром" больше не будет экспортировать, но все расходы останутся.

Чтобы сохранить положительный финансовый баланс компании, власти резко повышают тарифы на газ для жителей России. С июля 2024 года они увеличатся на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%. В целом за последние два года тариф на газ для жителей России увеличится на 20%, а с довоенных времен - на 34%.

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