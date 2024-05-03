"Газпром" публикует последние финансовые результаты; их назвали "катастрофическими"

До войны в Украине "Газпром" экспортировал более половины своего газа в Европу. Потеряв этот рынок, "Газпром" столкнется с очень большими финансовыми проблемами, сообщает независимое российское СМИ The Moscow Times.
Итоги 2023 года показывают, что в прошлом году российский газовый гигант понес самые большие убытки в своей истории - 629 миллиардов рублей (6,27 миллиарда евро).
"Газпром" завершил год с убытком лишь второй раз в своей истории. Последний раз это было в 1999 году. Тогда потери были в восемь раз меньше - около 79 миллиардов рублей.
Профессор Российской высшей школы экономики Евгений Коган утверждает, что результаты "Газпрома" "катастрофически слабые". Рентабельность компании упала на 27%, другие важные показатели также просели. Тем более - в 2023 году "Газпром" понес операционные убытки - расходы превысили прибыль на 364 млрд рублей (3,68 млрд евро).
На операционном уровне "Газпром" терпит убытки уже пять кварталов подряд. Одна из основных причин - очень слабые показатели экспорта газа.
В прошлом году "Газпром" экспортировал всего 69 миллиардов кубометров газа, что является самым низким показателем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом объем экспорта газа сократился на треть, а по сравнению с довоенным уровнем - даже в три раза. Поставки в Европу сократились до 28 миллиардов кубометров, что является уровнем второй половины 1970-х годов.
Показатели добычи газа "Газпрома" составили 404 миллиарда кубометров, что является самым низким показателем за 34 года.
Из отчета за 2023 год ясно, что китайский рынок пока не способен компенсировать "Газпрому" потерю европейских рынков.
В прошлом году «Газпром» поставил в Китай 23 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Сила Сибири", открытому в 2019 году.
Экспорт в Китай может вырасти до 28 миллиардов кубических метров газа в этом году, но это составит лишь одну пятую от предыдущих поставок в Европейский Союз, которые в среднем составляли около 150 миллиардов кубических метров газа.
Предложение российского диктатора Владимира Путина построить вторую трубу - "Сила Сибири-2" и увеличить экспорт в Китай до 100 млрд кубов ежегодно - пока осталось без ответа.
Сам Китай не желает инвестировать в строительство нового трубопровода, предлагая России полностью профинансировать этот миллиардный проект. Аналогичным образом, Китай также требует больших скидок на газ, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на различные источники.
"К 2025 году "Газпром" может потерять еще триллион рублей (около 10 миллиардов евро) из-за потери доходов, увеличения налоговой нагрузки и необходимости газификации российских регионов", - заявил в ноябре глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
По его словам, "Газпром" больше не будет экспортировать, но все расходы останутся.
Чтобы сохранить положительный финансовый баланс компании, власти резко повышают тарифы на газ для жителей России. С июля 2024 года они увеличатся на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%. В целом за последние два года тариф на газ для жителей России увеличится на 20%, а с довоенных времен - на 34%.
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