Эксперты говорят о том, что важнее для привлечения инвесторов

Министерство финансов обнародовало объемную и достаточно подробную оценку расходов на рабочую силу в Латвии по сравнению с ближайшими соседними странами, включив в нее несколько сценариев (в целом 15) изменения необлагаемого минимума и подоходного налога с населения.

Кумулятивное фискальное влияние этих сценариев составляет от -177 до -802 млн евро.

Являются ли отличия в налоговой нагрузке на рабочую силу решающими в выборе инвесторов в пользу открытия предприятия в той или другой из стран Балтии?

Экономист банка склоняется к мысли, что нет. Есть много других, возможно, более важных факторов, определяющих выбор инвесторов.

Например, общая бизнес-среда, объем бюрократии, стабильность налоговой системы, а в отдельных отраслях, таких как энергетика, очень важна четкая стратегия со стороны государства.

Директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков подчеркивает, что инвестиционная история строится из нюансов, но в начале стоят фундаментальные вопросы, например, есть ли в стране соответствующая рабочая сила.

Да, важно говорить о налоговой политике, инфраструктуре и других вопросах, но если у нас нет людей, все остальное не имеет значения.

Главное, что нужно учитывать в контексте сравнения налогов на рабочую силу, - это сравнивать "яблоки с яблоками". Зоргенфрейя отмечает, что налоговую нагрузку на рабочую силу корректнее измерять нетто зарплатами, чтобы понять, во сколько работодателю обходятся те евро, которые попадают в руки наемного работника.

Так, например, в Литве обязательные взносы на государственное социальное страхование в основном покрывают наемные работники, поэтому при одинаковой брутто-зарплате общие расходы работодателей будут ниже, чем в Латвии, Эстонии и Польше, однако и работники на руки получат меньше.

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