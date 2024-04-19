15 вариантов новой реформы налогов: что это значит для работников?

17 апреля Министерство финансов представило 15 вариантов, как можно изменить налоги на рабочую силу в Латвии. Предстоит выбрать только один. Чего ждать работникам от новой реформы выяснял журналист Даниил Смирнов, сообщает портал Rus.LSM.
В большинстве из представленных вариантов речь идет о том, чтобы зафиксировать необлагаемый минимум для всех.
В программе приводят пример, что если необлагаемый минимум зафиксируют на отметке в 500 евро, то те работники, кто получает более 1200 евро брутто, получат дополнительный доход в 100 евро.
Во многих предложенных вариантах повышается подоходный налог, но во всех 15 вариантах государственный бюджет получает меньше доходов, а больше денег остается у работников.
"Понятно, что надо искать компенсирующие механизмы. Возможно, это будут другие налоги, о которых идут дискуссии, или поступления от других мероприятий. От непрямых налогов - за счет эффективности расходов или активизации рабочего рынка", - сказал замгоссекретаря Минфина Илмар Шнюцинс.
Латвийский союз свободных профсоюзов считает самым удачным третий сценарий, согласно нему госбюджет недосчитается 663,5 млн евро.
"Увеличить потолок, до которого используется весь необлагаемый минимум подоходного налога с населения, до 1000 евро. Брутто 1000 евро. Это значит что-то серьезное. Правительство предлагало 770 евро. И чтобы он применялся и к более высоким зарплатам тоже. Не до 1900, а до 2800 евро. Это означает, что он повлияет и на средние, и на зарплаты повыше", - сказал председатель союза Эгил Балдзенс.
Латвийская конфедерация работодателей отмечает, что у Латвии очень высокие налоги на рабочую силы, а стране нужно конкурировать с Литвой и Эстонией. Также в конфедерации считают, что не нужно было выносить на обсуждение так много сценариев.
"Эти 15 сценариев - это как завести в лес, где много деревьев, и говорить про каждое из них. Мы думаем, что в нормальной ситуации 2-3-4 сценария обсуждать. Из них 14-й - самый близкий к тому, что мы предлагали. Получить быстрый результат. То есть со следующего года уйти на фиксированный необлагаемый минимум. Плюс корректировка, которая дала бы результат каждому, кто получает зарплату", - рассказал президент конфедерации Андрис Бите.
К лету несколько сценариев поступят в Сейм, где их начнут обсуждать депутаты.
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