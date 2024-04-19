15 вариантов новой реформы налогов: что это значит для работников?

Латвийская конфедерация работодателей отмечает, что у Латвии очень высокие налоги на рабочую силы, а стране нужно конкурировать с Литвой и Эстонией. Также в конфедерации считают, что не нужно было выносить на обсуждение так много сценариев.

"Эти 15 сценариев - это как завести в лес, где много деревьев, и говорить про каждое из них. Мы думаем, что в нормальной ситуации 2-3-4 сценария обсуждать. Из них 14-й - самый близкий к тому, что мы предлагали. Получить быстрый результат. То есть со следующего года уйти на фиксированный необлагаемый минимум. Плюс корректировка, которая дала бы результат каждому, кто получает зарплату", - рассказал президент конфедерации Андрис Бите.