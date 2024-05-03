VDD пока не обнаружила нарушений санкций в деятельности Latvijas gāze

Исходя из изложенного, служба до сих пор не выявила в действиях Latvijas gāze с дивидендами нарушения или попыток нарушения международных санкций, заявляет VDD.

VDD напоминает, что жителям, учреждениям, предприятиям и организациям ЕС запрещено прямо или косвенно открывать доступ к финансовым средствам или хозяйственным ресурсам попавшим под санкции ЕС лицам или предприятиям. За действия, в результате которых финансовые средства или хозяйственные ресурсы переходят в распоряжение попавшего под санкции физического или юридического лица, грозит уголовная ответственность.

Кроме того, служба сообщила, что с целью выявления случаев и попыток нарушения международных санкций постоянно сотрудничает с банками и другими финансовыми учреждениями. VDD напоминает, что банки и другие финансовые учреждения согласно закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики обязаны незамедлительно, не позднее чем на следующий рабочий день, информировать VDD о возможных случаях или попытках нарушения санкций и замороженных в их результате на счетах клиентов средствах.

Как сообщалось, Суд по экономическим делам по заявлению юриста Мартиньша Квепса выясняет, законно ли LG выплатило дивиденды в размере нескольких миллионов евро российскому предприятию "Газпром" и Itera Latvija, которое фактически контролируется российской энергетической компанией "Роснефть", сообщило Латвийское телевидение.

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