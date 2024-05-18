Главное за 18 мая Поражение от шведов, желтое предупреждение о погоде и 10 вопросов Даугавиньшу

Суббота ознаменовалась грустными новостями - Латвия проиграла хоккеистам Швеции со счетом 7:2. Тем временем в Риге прошел масштабный забег, а Каспар Даугавпиньш ответил на 10 вопросов RUS TVNET. Об этих и других новостях уходящего дня - в итогах дня.
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение от сборной Швеции на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Чехии.
Выступление мужской сборной Латвии по хоккею в игре со Швецией решила вторая треть, которая при четырех пропущенных шайбах менее чем за три минуты оказалась очень неудачной, признался в разговоре с агентством LETA форвард сборной Латвии Микс Индрашис.
Сегодня ночью и в воскресенье, 19 мая, в некоторых областях Латвии ожидается гроза, а в лесах на востоке страны тем временем сохраняется высокая пожароопасность, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC). В восточной части Латвии в лесах установилась высокая пожароопасность, поэтому с 19 по 24 мая LVĢMC объявил желтое предупреждение.
За рубежом:
Стрельба в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая, которую полиция сейчас расследует как политически мотивированное преступление, стало первым покушением на высокопоставленного чиновника в Европе за 20 лет и первым в истории Словакии. Хотя результаты расследования еще не известны, сам Фицо всего месяц назад в видеообращении предупредил о возможных нападениях на министров своего правительства. Как оценивать внутриполитическую ситуацию в Словакии и воспользуется ли партия Фицо нападением против политической оппозиции?
Супруга президента Украины Елена Зеленская дала интервью финской журналистке Yle Ханне Висала в Киеве, осветив жизнь своей семьи во время войны. Об этом пишет Limon.ee.
Украинские и западные источники сообщают о новых военных преступлениях, совершенных Россией в нескольких недавно оккупированных селах Харьковской области, сообщает эстонская телекомпания ERR со ссылкой на доклад Института изучения войны США (ISW).
В 2019 году Владимир Зеленский избрался на пятилетний срок. Предполагалось, что если он не пойдет на второй срок или проиграет, его полномочия закончатся весной 2024 года с инаугурацией нового лидера. 20 мая исполняется ровно пять лет нахождения Зеленского у власти.
Интересное чтиво:
Сегодня, 18 мая, капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш не только вышел на лёд против Швеции, но и отметил своё 36-летие.
Лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в программе "Мне только спросить" рассказал о своём напряжённом графике и реакции семьи на его постоянную занятость.
"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с TVNET+ она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.
В пятницу, 17 мая, в выставочном центре "Кипсала" уже седьмой год пышно и тепло прошло посвященное росту и вдохновению женщин мероприятие - форум Līdere, собрав исторически наибольшее число посетителей - 3000 активных женщин Латвии. Посмотрите подготовленный TVNET отчет с мероприятия. Возможно, зоркий глаз нашего фотографа поймал именно вас!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!