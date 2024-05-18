Главное за 18 мая Поражение от шведов, желтое предупреждение о погоде и 10 вопросов Даугавиньшу

Супруга президента Украины Елена Зеленская дала интервью финской журналистке Yle Ханне Висала в Киеве, осветив жизнь своей семьи во время войны. Об этом пишет Limon.ee.

Украинские и западные источники сообщают о новых военных преступлениях, совершенных Россией в нескольких недавно оккупированных селах Харьковской области, сообщает эстонская телекомпания ERR со ссылкой на доклад Института изучения войны США (ISW).

​В 2019 году Владимир Зеленский избрался на пятилетний срок. Предполагалось, что если он не пойдет на второй срок или проиграет, его полномочия закончатся весной 2024 года с инаугурацией нового лидера. 20 мая исполняется ровно пять лет нахождения Зеленского у власти.

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"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с TVNET+ она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.

В пятницу, 17 мая, в выставочном центре "Кипсала" уже седьмой год пышно и тепло прошло посвященное росту и вдохновению женщин мероприятие - форум Līdere, собрав исторически наибольшее число посетителей - 3000 активных женщин Латвии. Посмотрите подготовленный TVNET отчет с мероприятия. Возможно, зоркий глаз нашего фотографа поймал именно вас!

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