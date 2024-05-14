Пакруойская усадьба утопает в цветах

В яблоневом саду усадьбы также находится уникальный город скворцов, где на длинных шестах традиционным способом размещено почти 1000 разноцветных скворечников. Скворечники были созданы в рамках акции "Птицы свободы", их расписывали известные люди из Литвы, Латвии и Украины, художники, школьники и различные организации. Эти уникальные скворечники можно приобрести на месте в усадьбе или на сайте www.brivibasputni.lv. Все деньги, собранные в ходе кампании, будут направлены на приобретение дронов для Украины.