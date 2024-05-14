Пакруойская усадьба утопает в цветах

В литовской Пакруойской усадьбе продолжается крупнейший в регионе фестиваль тюльпанов и весенних цветов. Посетив его в эти дни, можно насладиться не только великолепием цветов, но и волшебством цветущего яблоневого сада. Спешите вдохновиться весной!
В яблоневом саду усадьбы также находится уникальный город скворцов, где на длинных шестах традиционным способом размещено почти 1000 разноцветных скворечников. Скворечники были созданы в рамках акции "Птицы свободы", их расписывали известные люди из Литвы, Латвии и Украины, художники, школьники и различные организации. Эти уникальные скворечники можно приобрести на месте в усадьбе или на сайте www.brivibasputni.lv. Все деньги, собранные в ходе кампании, будут направлены на приобретение дронов для Украины.
Красоту цветов в Пакруойской усадьбе дополняют уникальные исторические развлечения, позволяющие перенестись во времени и ощутить настоящую жизнь поместья XIX века. Здесь ездят кареты и ретро-автомобили, работают ремесленные мануфактуры, пивоварня, исторический винокуренный завод, парфюмерная мастерская и паноптикум, где личный врач фон дер Роппа собрал внушительную коллекцию диковинок.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
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