SEPLP призывает оценивать запланированные на русском языке дебаты в более широком контексте

При этом SEPLP призывает LTV тщательно оценить более широкий контекст, внутренние и внешние факторы, чтобы в своей деятельности соблюдать Конституцию, закон об общественных электронных СМИ и управлении ими и обеспечивать полноценное и качественное участие в демократических процессах на выборах в Европарламент для всех кандидатов в депутаты и избирателей.

Согласно части 3 статьи 32 закона о предвыборной агитации размещением предвыборных агитационных материалов не считаются созданные электронными СМИ дискуссионные передачи, если от осуществляющего агитацию лица за создание и распространение этих передач не получена оплата.

SEPLP напоминает, что, учитывая включенные в Конституцию ценности и закрепленные в ней права национальных меньшинств и суть утвержденной Сеймом концепции национальной безопасности 2023г., 28 марта SEPLP принял концептуальное решение о том, что с 2026 года в объединенном общественном электронном СМИ Latvijas Sabiedriskais medijs будет реализовываться новый подход к охвату различных национальных меньшинств, предотвращающий существование двухобщинного общества.

Как сообщалось, VVC распространил заявление о том, что не поддерживает намерение LTV провести на общественном телевидении предвыборные дебаты кандидатов в Европарламент на русском языке. VVC считает, что это намерение противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества. Центр утверждает, что немотивированное использование любого иностранного языка в СМИ происходит только и исключительно за счет сужения употребления латышского языка.