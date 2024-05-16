В Латвии появится новый банк: Indexo получил лицензию ЕЦБ

Решение действительно с сегодняшнего дня, 16 мая.

Заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле в связи с этим отметила, что лицензия новому участнику сектора кредитных учреждений выдана после более чем десятилетнего перерыва, и Indexo - первое латвийское кредитное учреждение, которое прошло процесс лицензирования в рамках Единого механизма надзора.

"Банк Латвии стремится к тому, чтобы в Латвии предлагались качественные, инновационные и удобные финансовые услуги. Здоровая конкуренция будет способствовать развитию финансовых услуг и всего сектора", - отметила она.

Вначале банк Indexo будет предлагать услуги только физическим лицам, а обслуживание предприятий будет введено позже.

В настоящее время в Латвии работают 10 кредитных учреждений и четыре филиала иностранных банков.

Собственный капитал группы Indexo по состоянию на 31 марта этого года составлял 13,983 млн евро.

В первом квартале этого года компания увеличила капитал своего дочернего общества AS IDX1R на 10 млн евро - до 15 млн евро. Эта дочерняя компания после получения лицензии станет банком Indexo.

Аудированные убытки концерна Indexo в прошлом году составили 2,898 млн евро, что в 2,3 раза больше, чем в 2022 году.

Крупнейшими акционерами Indexo являются принадлежащее Хенрику Кармо Perfect Match Ltd. - 8,93%, принадлежащее Валдису Сикснису SIA VSCAP - 6,69%, принадлежащая Индреку Гусеву эстонская компания Barolo Finants - 5,64%, принадлежащая Санду Хубану эстонская компания Saggis - 5,64%, контролируемое Екатериной Никулиной SIA IN Finance - 5,95% и Марцис Мартинсонс - 5,98%. Остальным акционерам принадлежат доли в размере до 5% акций.

Indexo было основано в 2017 году. Акции компании котируются на бирже Nasdaq Riga.

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