Видео В Валке рысь похитила домашнее животное; службы не знают, как бороться с хищником

О том, что рысь унесла ее домашнее животное, Илзе узнала однажды вечером, пересчитывая уток, у каждой из которых есть имя. А одна утка, по имени Киви, пропала. При изучении записей с камер выяснилось, что Киви схватила рысь.

Очередная встреча с лесным зверем не заставила себя долго ждать - рысь снова пришла в этот дом, легла на террасу дома и грелась на солнце.

"Мы, как жители, очень уязвимы в этой ситуации, потому что не имеем права что-либо делать. Природоохранное ведомство призывает нас не пускать ее сюда... Это все, что мы можем сделать. Для населения нет никакой информации о том, куда обращаться", - переживает жительница.

В Департаменте охраны природы (DAP) пояснили, что эта рысь могла быть молодым животным, недавно покинувшим свою семью, поэтому она еще не такая пугливая.

В Латвии запрещено охотиться на рысь, так как она включена в список особо охраняемых видов.

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