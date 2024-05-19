Подозрение на вспышку норовируса на британском круизном судне: заболели не менее 250 человек

Судно отправилось в 14-дневный круиз из Саутгемптона на Канарские острова.

Источник указал таблоиду Metro, что изолированы по меньшей мере 150 пассажиров. Источник подчеркнул, что за последние четыре дня на судне подтверждено по меньшей мере 250 случаев заболевания, пассажиров "тошнило в публичных местах".

"Это серьезная вспышка. Мы не знаем, как она началась, это было на судне уже месяц. Все больше людей заболевает", - указал изданию другой источник.

"Business Insider не смог проверить правдивость этих утверждений, однако представитель P&O указал СМИ, что было много сообщений о гостях с "симптомами заболевания в кишечно-желудочном тракте".

Представитель компании указал, что "при входе на судно всем пассажирам сообщают о введеных мероприятиях предосторожности на борту и на берегу".

В пятницу работники Ventura "ввели утвержденные и улучшенные санитарные мероприятия" и "на Тенерифе осуществляется улучшенная и расширенная санитарная процедура".

Одна из возможных причин симптомов туристов - норовирус. Это очень заразное кишечное заболевание, вызывающее рвоту и диарею. Им можно заразиться после прямого контакта с зараженными человеком, прикосновения ко рту пальцами, трогавшими зараженные поверхности или предметы, или же после потребления поврежденных продуктов питания, указывает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

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