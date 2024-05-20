Latvijas Pasts начала сотрудничество с украинской компаний Nova Poshta

Сотрудничество предусматривает, что Latvijas Pasts будет доставлять посылки Nova Poshta клиентам в Латвии, Литве и Эстонии. В настоящее время сотрудничество между двумя компаниями в основном связано с потоками поставок электронной коммерции.

Таким образом, украинской компании доступны сеть доставки и логистические услуги Latvijas Pasts.

Latvijas Pasts отмечает, что освоение новых рынков и интенсивная работа по заключению договоров о сотрудничестве - это стратегическое направление развития Latvijas Pasts.

В сотрудничестве с Украиной компания видит возможность укрепить свои позиции за пределами Европы, учитывая планы Nova Poshta по созданию нового логистического направления в США.

Vинистр сообщения Каспар Бришкенс также отметил, что Украина является важным партнером.

"Латвию и Украину связывают тесные взаимоотношения. Диалог бизнесменов особенно важен в тот момент, когда мы можем помочь соединить людей и границы, разделенные войной. Именно поэтому мы открыты для широкого сотрудничества, ищем эффективные решения для организации логистических процессов, - сказал Бришкенс.

Уже сообщалось, что оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100,009 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, а компания получила прибыль в размере 2,21 млн евро по сравнению с убытком годом ранее. Финансовые результаты за 2023 год еще не опубликованы.

Latvijas Pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Основной функцией компании является предоставление универсальных почтовых услуг.

Latvijas Pasts является полностью государственным предприятием, в котором работает около 2300 сотрудников.

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