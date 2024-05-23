Сейм концептуально одобрил роспуск Резекненской думы

В четверг, 23 мая, Сейм концептуально поддержал законопроект о роспуске Резекненской городской думы.
После долгих дебатов 51 депутат проголосовал за принятие законопроекта в первом чтении, 17 депутатов - в основном от партий "Стабильности!" и "Латвия на первом месте" - проголосовали против, двое воздержались, а еще 12 депутатов решили не голосовать, в основном от Союза зеленых и крестьян (СЗК).
Законопроект предусматривает роспуск думы на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.
Как указало Министерство охраны среды и регионального развития, Резекненская дума демонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия при разработке и утверждении бюджета самоуправления на 2023 и 2024 годы. Надзорные государственные органы не получили уверенности в том, что финансовое положение самоуправления при нынешнем созыве думы может измениться.
Это ставит под угрозу выполнение функций муниципалитета и обеспечение работы самоуправления.
Законопроект предусматривает назначение в Резекне временной администрации. Ее возглавит бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями будут ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.
До сих пор Резекненский край в одной ситуации предоставлял Министерству финансов одну информацию, в другой - другую. У министра нет уверенности, что муниципалитет сможет просуществовать с ныне принятым бюджетом до конца года, поэтому временной администрации придется сбалансировать бюджет, чтобы получить государственный кредит для стабилизации финансового положения.
Ранее юридическая служба Сейма пришла к выводу, что представленный законопроект не дает достаточных правовых оснований для роспуска самоуправления.
Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.
Он оспорил свое отстранение в суде, а его однопартийцы из "Вместе для Латвии" пытались добиться роспуска Резекненской думы и внеочередных выборов.
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