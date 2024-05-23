Сейм концептуально одобрил роспуск Резекненской думы

До сих пор Резекненский край в одной ситуации предоставлял Министерству финансов одну информацию, в другой - другую. У министра нет уверенности, что муниципалитет сможет просуществовать с ныне принятым бюджетом до конца года, поэтому временной администрации придется сбалансировать бюджет, чтобы получить государственный кредит для стабилизации финансового положения.

Ранее юридическая служба Сейма пришла к выводу, что представленный законопроект не дает достаточных правовых оснований для роспуска самоуправления.

Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.

Он оспорил свое отстранение в суде, а его однопартийцы из "Вместе для Латвии" пытались добиться роспуска Резекненской думы и внеочередных выборов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!