Началась политическая борьба за власть в Резекне

Ряд депутатов считают, что вероятность того, что Барташевич и его команда пойдут на следующие муниципальные выборы с положительным вердиктом Конституционного суда на плакатах, является очень нежелательным сценарием.

С другой стороны - в коридорах Сейма предсказывают, что после роспуска Резекненской городской думы и назначения временной администрации в муниципалитете обнаружится еще много недочетов, которые не пойдут на пользу Барташевичу.

Инга Берзиня согласна, что истинная ситуация в Резекне станет известна только тогда, когда в самоуправление войдет назначенная Сеймом администрация.

Сам Барташевич прокомментировал свое отстранение и возможный роспуск всей Резекненской думы как ответ правительства на успех Резекне: "Это простая человеческая зависть, что мы можем, а они нет".

На предыдущих муниципальных выборах под руководством Барташевича партия "Согласие" получила 63% голосов избирателей. В прошлом году его исключили из партии за "саботаж работы партии". Барташевич и его соратники в думе основали партию "Вместе для Латвии". Популярность Барташевича в Резекне и слияние со Шлесерсом начинают мобилизовать конкурирующие силы.

Шесть политических партий - Объединение регионов Латвии, СЗК, Национальное объединение, "Новое Единство", "Прогрессивные" и Новая консервативная партия - открыли в начале года совместный офис в Резекне, однако до сих пор нет ясности относительно совместного старта на выборах.

"Мы ведем совместную деятельность. Поэтому я надеюсь, что результатом этого станет и единый список", - сказал депутат Эдвард Смилтенс.

Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц считает, что "государственно настроенные силы и жители Резекне должны объединиться и баллотироваться на следующих выборах, чтобы сменить власть Барташевича".

Представитель Национального объединения рассказал LTV, что объединенный офис в Резекне подтверждает, что они могут работать вместе, но партия еще не приняла стратегическое решение относительно предстоящих муниципальных выборов.

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