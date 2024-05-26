Началась политическая борьба за власть в Резекне

Борьба за политическую власть в Резекне началась раньше, чем в других самоуправлениях. Решение Сейма продвинуть законопроект о роспуске Резекненской думы и решение партии бывшего мэра Александра Барташевича "Вместе для Латвии" объединиться с возглавляемой Айнаром Шлесерсом партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) обещают интенсивную предвыборную кампанию на муниципальных выборах следующего года, прогнозирует программа LTV De Facto.
За неделю до предстоящего голосования в Сейме по роспуску Резекненской городской думы оппозиционная партия "Латвия на первом месте" и партия "Вместе для Латвии" решили, что будут вместе стартовать на муниципальных выборах 2025 года.
Из слов Шлесерса стало ясно, что обе партии сблизил инициированный правительством роспуск Резекненской думы.
"Пришло время объединить усилия, и можно считать, что эта инициатива была больше с моей стороны, потому что я хотел прежде всего защитить жителей Резекне, потому что немыслимо допустить тот факт, что Резекне будет управляться администраторами в течение трех лет, или двух лет, или одного года", - сказал Шлесерс в интервью LTV.
Барташевич, обращаясь к единомышленникам, собравшимся в зале "Горс", подчеркнул давнюю оппозицию Риге и заявил, что правительство не любит ни Резекне, ни Латгале.
В ноябре прошлого года Барташевич был отстранен от должности мэра Резекне. Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обвиняет его в заведомо неправильном планировании городского бюджета и единоличном заключении контракта на строительство SPA в условиях дефицита. В настоящее время спор решается в суде.
Тем временем прокуратура предъявила Барташевичу новое обвинение в том, что он не задекларировал недвижимость в Болгарии.
В начале этого месяца VARAM разработало, а правительство "дало зеленый свет" законопроекту о роспуске Резекненской городской думы и назначении временной администрации. Однако даже за день до голосования в парламенте сохранялась большая неопределенность в отношении окончательного результата. Невозможно было понять, хватит ли голосов, чтобы распустить думу Резекне. Депутатов озадачило заключение юристов Сейма о том, что оснований для роспуска руководства муниципалитета нет.
Юридическое бюро парламента сообщило о том, что не было выявлено существенных нарушений, которые совершались бы неоднократно и систематически, и что поэтому существуют высокие риски обжалования решения о роспуске думы в Конституционном суде.
А представитель Министерства финансов указал на то, что Резекненская дума добилась значительного прогресса во внесении необходимых уточнений в свои финансовые дела и что у государства нет причин не предоставлять Резекне кредит.
Поэтому накануне голосования у правящей коалиции стало не хватать голосов за роспуск Резекненской городской думы.
"На данный момент нет оснований думать, что юридических аргументов будет достаточно для того, чтобы мы поддержали законопроект о роспуске всей думы", - сказал представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.
Во фракции "Прогрессивных" заявили, что у них будет свободное голосование по вопросу о роспуске думы Резекне.
С другой стороны, на оппозиционном фланге Сейма нередко можно было услышать мнение, что инициатива о роспуске Резекненской городской думы запоздала, поскольку ситуация в городе уже стабилизировалась.
"По сути, мы осуществляем очень грубое вмешательство центра в местную демократию. И закон на данный момент не дает государству права наказывать. Закон предусматривает назначение представителя, если местная власть не в состоянии работать, и на данный момент мы видим, что там все спокойно и бюджет сбалансирован. Местное самоуправление, каким бы оно ни было, на самом деле предоставляет услуги", -
заключает бывший министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.
Но в итоге законопроект о дальнейшем ходе роспуска Резекненской думы поддержало большинство депутатов. Оппозиционная партия "Национальное объединение" также поддержала роспуск при голосовании, но дистанцировалась от юридических рисков.
"Резекненская дума не могла так поступить. Она показывает всей Латвии, что можно действовать и ничего им за это не будет. Поэтому мы принимаем политическое решение взять на себя политическую ответственность за Резекненскую думу. При этом мы говорим - юридическая сторона или юридические нюансы остаются за составителями проекта решения, и они должны ответить, если это неправильно",
сказал депутат Угис Митревич.
Министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня убеждена, что аргументов для отставки думы достаточно: "Юридические аспекты отставки муниципальной думы имеют очень большой вес, но следует оценивать работу думы за более длительный период времени. Конституционный суд оценивает не только аннотацию, которая была оценена юридическим отделом парламента, но и весь процесс".
Ряд депутатов считают, что вероятность того, что Барташевич и его команда пойдут на следующие муниципальные выборы с положительным вердиктом Конституционного суда на плакатах, является очень нежелательным сценарием.
С другой стороны - в коридорах Сейма предсказывают, что после роспуска Резекненской городской думы и назначения временной администрации в муниципалитете обнаружится еще много недочетов, которые не пойдут на пользу Барташевичу.
Инга Берзиня согласна, что истинная ситуация в Резекне станет известна только тогда, когда в самоуправление войдет назначенная Сеймом администрация.
Сам Барташевич прокомментировал свое отстранение и возможный роспуск всей Резекненской думы как ответ правительства на успех Резекне: "Это простая человеческая зависть, что мы можем, а они нет".
На предыдущих муниципальных выборах под руководством Барташевича партия "Согласие" получила 63% голосов избирателей. В прошлом году его исключили из партии за "саботаж работы партии". Барташевич и его соратники в думе основали партию "Вместе для Латвии". Популярность Барташевича в Резекне и слияние со Шлесерсом начинают мобилизовать конкурирующие силы.
Шесть политических партий - Объединение регионов Латвии, СЗК, Национальное объединение, "Новое Единство", "Прогрессивные" и Новая консервативная партия - открыли в начале года совместный офис в Резекне, однако до сих пор нет ясности относительно совместного старта на выборах.
"Мы ведем совместную деятельность. Поэтому я надеюсь, что результатом этого станет и единый список", - сказал депутат Эдвард Смилтенс.
Руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц считает, что "государственно настроенные силы и жители Резекне должны объединиться и баллотироваться на следующих выборах, чтобы сменить власть Барташевича".
Представитель Национального объединения рассказал LTV, что объединенный офис в Резекне подтверждает, что они могут работать вместе, но партия еще не приняла стратегическое решение относительно предстоящих муниципальных выборов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!