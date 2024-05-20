Тучи над Резекненской думой продолжают сгущаться: закон о ее роспуске может быть принят до Лиго, заявил председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям Олег Буров. В этом случае все городские депутаты потеряют мандаты, в том числе и экс-мэр Александр Барташевич. Это станет очередным ударом по политику, который за последний год лишился поста главы города и которому предъявлены два обвинения. Правда, у него может быть утешение. Как выяснил портал TVNET+, Барташевич владеет квартирой площадью 156 кв. м напротив МИДа, а его жене Ольге напрямую и через фирмы принадлежат расположенная в том же здании квартира площадью 152 кв. м, квартира площадью 100 кв. м в комплексе Philosophers Residence, дом в Межапарке за 390 тыс. евро и несколько дорогих автомобилей.