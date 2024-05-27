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Видео Кадры из самолета незадолго до трагической авиакатастрофы на горе Эребус

Apollo.lv
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Гора Эребус
Гора Эребус Фото: Staff Photographer/REUTERS

Утром 28 ноября 1979 года 257 человек отправились из аэропорта Мангере в Окленде (Новая Зеландия) в 11-часовой неспешный экскурсионный полет в Антарктиду, сообщает Historic Flix.

Опытный антарктический гид, используя публичную систему связи самолета, указывал на живописные места и достопримечательности, а пассажиры наслаждались едой, прохладительными напитками и с низкой высоты наблюдали за горой Эребус вдали.

Гора Эребус находится в Антарктиде и является самым южным действующим вулканом на Земле. Европейцы открыли его 27 января 1841 года во время антарктической экспедиции Джеймса Кларка.

Гора была названа в честь Эребуса, одного из первобытных существ из греческого мифа о сотворении мира. Эребус был воплощением тьмы, и в этот день в 1979 году гора оправдала свое название.

Незадолго до 8:30 из аэропорта Мангере вылетел самолет и отправился в Антарктиду.

За штурвалом находились капитан Джим Коллинз, опытный пилот с 11 151 летным часом, и первый офицер Грег Кассин, набравший 7934 летных часа. Ни один из них ранее не летал в Антарктиду.

Оба пилота, Коллинз и Кассин, вместе с остальными членами экипажа, включая другого первого офицера Грэма Лукаса, за несколько недель до этого посетили квалификационный инструктаж по маршруту, на котором рассматривался маршрут до Мак-Мердо.

В инструктаже была установлена минимальная высота. Их также проинструктировали о процедуре визуального метеорологического снижения, которая позволяла им снижаться еще ниже, если видимость была хорошей.

В роковой день было облачно. В 12:45 первый офицер Грег Кассин сообщил в главный центр, что самолет находится на безопасной высоте и снижается до самой низкой разрешенной высоты, как это допускают визуальные метеорологические условия.

Однако экипаж не знал, что ранним утром 28 ноября в плане полета были изменены навигационные координаты, указанные в ходе предыдущего инструктажа.

Навигационный отдел изменил координаты пути, хранящиеся в компьютерной системе, думая, что были внесены незначительные коррективы в пункт назначения полета, но в результате бюрократической ошибки в координатах новые координаты привели рейс TE901 прямо в район над горой Эребус.

Все члены экипажа самолета в кабине пилотов ошибочной думали, что смотрят на шельфовый ледник Росса. В 12:46 инженер самолета попросил антарктического эксперта, который был с ними, рассказать пассажирам, где они находятся относительно горы Эребус.

Эксперт ответил: "Слева. Примерно от 20 до 25 миль". Белый туман был настолько сильным, что даже эксперт думал, что самолет находится в стороне от горы.

Однако, судя по записям черных ящиков, в течение следующих 1-2 минут у него возникли сомнения по поводу того, где они находятся.

В 12:49 в кабине пилотов начала звонить система предупреждения о близости земли, предупреждавшая о неотвратимом столкновении с рельефом.

Всего через четыре минуты и 42 секунды после разговора с центром рейс TE901 врезался в низшие склоны горы Эребус, в результате чего погибли все находившиеся в самолете люди.

К 14 часам 28 ноября рейс TE901 из Новой Зеландии молчал уже более часа. Наблюдавшие за полетом начали тревожиться.

О ситуации было сообщено в штаб-квартиру Спасательно-координационного центра в Окленде и в полицию Новой Зеландии в Веллингтоне. Близкие родственники получили телефонные звонки, в ходе которых им сообщили, что рейс задерживается.

К 22 часам начала царить тревога, так как, если бы самолет не разбился, у него бы уже закончилось топливо. Все поняли, что это означает крушение самолета.

В 1:15 29 ноября СМИ были проинформированы, что обломки найдены недалеко от горы Эребус.

12 июня 1980 года был опубликован отчет об аварии, составленный главным инспектором по авиационным происшествиям Новой Зеландии. В отчете основной причиной аварии была названа ошибка пилота.

Высота самолета не имела бы значения, если бы ему была задана правильная траектория полета.

В еще одном сообщении, опубликованном на следующий год, в апреле 1981 года, было констатировано, что в трагедии главным образом виновна сама авиакомпания.

После инцидента все чартерные полеты в Антарктиду из Новой Зеландии были приостановлены и возобновлены только в 2013 году.

В 40-ю годовщину катастрофы в ноябре 2019 года премьер-министр Джейн Ардерн заявила на частной церемонии, что "пришло время извиниться за действия авиакомпании, которая в то время полностью принадлежала государству, что в конечном итоге привело к гибели самолета и ваших близких".

В ходе церемонии извинения принесла и председатель компании Air New Zealand, было сообщено, что в будущем там может быть создан национальный мемориал.

Сегодня на горе Эребус над базой Скотта установлен алюминиевый крест в память об этой аварии, которая остается самой страшной в истории Air New Zealand и самой страшной авиационной катастрофой в Антарктиде.

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