Видео Кадры из самолета незадолго до трагической авиакатастрофы на горе Эребус

Однако, судя по записям черных ящиков, в течение следующих 1-2 минут у него возникли сомнения по поводу того, где они находятся.

В 12:49 в кабине пилотов начала звонить система предупреждения о близости земли, предупреждавшая о неотвратимом столкновении с рельефом.

Всего через четыре минуты и 42 секунды после разговора с центром рейс TE901 врезался в низшие склоны горы Эребус, в результате чего погибли все находившиеся в самолете люди.

К 14 часам 28 ноября рейс TE901 из Новой Зеландии молчал уже более часа. Наблюдавшие за полетом начали тревожиться.

О ситуации было сообщено в штаб-квартиру Спасательно-координационного центра в Окленде и в полицию Новой Зеландии в Веллингтоне. Близкие родственники получили телефонные звонки, в ходе которых им сообщили, что рейс задерживается.

К 22 часам начала царить тревога, так как, если бы самолет не разбился, у него бы уже закончилось топливо. Все поняли, что это означает крушение самолета.

В 1:15 29 ноября СМИ были проинформированы, что обломки найдены недалеко от горы Эребус.

12 июня 1980 года был опубликован отчет об аварии, составленный главным инспектором по авиационным происшествиям Новой Зеландии. В отчете основной причиной аварии была названа ошибка пилота.

Высота самолета не имела бы значения, если бы ему была задана правильная траектория полета.