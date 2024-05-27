Видео Кадры из самолета незадолго до трагической авиакатастрофы на горе Эребус

Утром 28 ноября 1979 года 257 человек отправились из аэропорта Мангере в Окленде (Новая Зеландия) в 11-часовой неспешный экскурсионный полет в Антарктиду, сообщает Historic Flix.
Опытный антарктический гид, используя публичную систему связи самолета, указывал на живописные места и достопримечательности, а пассажиры наслаждались едой, прохладительными напитками и с низкой высоты наблюдали за горой Эребус вдали.
Гора Эребус находится в Антарктиде и является самым южным действующим вулканом на Земле. Европейцы открыли его 27 января 1841 года во время антарктической экспедиции Джеймса Кларка.
Гора была названа в честь Эребуса, одного из первобытных существ из греческого мифа о сотворении мира. Эребус был воплощением тьмы, и в этот день в 1979 году гора оправдала свое название.
Незадолго до 8:30 из аэропорта Мангере вылетел самолет и отправился в Антарктиду.
За штурвалом находились капитан Джим Коллинз, опытный пилот с 11 151 летным часом, и первый офицер Грег Кассин, набравший 7934 летных часа. Ни один из них ранее не летал в Антарктиду.
Оба пилота, Коллинз и Кассин, вместе с остальными членами экипажа, включая другого первого офицера Грэма Лукаса, за несколько недель до этого посетили квалификационный инструктаж по маршруту, на котором рассматривался маршрут до Мак-Мердо.
В инструктаже была установлена минимальная высота. Их также проинструктировали о процедуре визуального метеорологического снижения, которая позволяла им снижаться еще ниже, если видимость была хорошей.
В роковой день было облачно. В 12:45 первый офицер Грег Кассин сообщил в главный центр, что самолет находится на безопасной высоте и снижается до самой низкой разрешенной высоты, как это допускают визуальные метеорологические условия.
Однако экипаж не знал, что ранним утром 28 ноября в плане полета были изменены навигационные координаты, указанные в ходе предыдущего инструктажа.
Навигационный отдел изменил координаты пути, хранящиеся в компьютерной системе, думая, что были внесены незначительные коррективы в пункт назначения полета, но в результате бюрократической ошибки в координатах новые координаты привели рейс TE901 прямо в район над горой Эребус.
Footage of passengers enjoying the view on Air New Zealand Flight 901, shortly before the plane would crash into Mount Erebus in Antarctica, claiming the lives of all 257 people on board.— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 26, 2024
213 of the 257 victims were identified. This identification rate of 82.9% compared well to… pic.twitter.com/AenhZU6y3s
Все члены экипажа самолета в кабине пилотов ошибочной думали, что смотрят на шельфовый ледник Росса. В 12:46 инженер самолета попросил антарктического эксперта, который был с ними, рассказать пассажирам, где они находятся относительно горы Эребус.
Эксперт ответил: "Слева. Примерно от 20 до 25 миль". Белый туман был настолько сильным, что даже эксперт думал, что самолет находится в стороне от горы.
Однако, судя по записям черных ящиков, в течение следующих 1-2 минут у него возникли сомнения по поводу того, где они находятся.
В 12:49 в кабине пилотов начала звонить система предупреждения о близости земли, предупреждавшая о неотвратимом столкновении с рельефом.
Всего через четыре минуты и 42 секунды после разговора с центром рейс TE901 врезался в низшие склоны горы Эребус, в результате чего погибли все находившиеся в самолете люди.
К 14 часам 28 ноября рейс TE901 из Новой Зеландии молчал уже более часа. Наблюдавшие за полетом начали тревожиться.
О ситуации было сообщено в штаб-квартиру Спасательно-координационного центра в Окленде и в полицию Новой Зеландии в Веллингтоне. Близкие родственники получили телефонные звонки, в ходе которых им сообщили, что рейс задерживается.
К 22 часам начала царить тревога, так как, если бы самолет не разбился, у него бы уже закончилось топливо. Все поняли, что это означает крушение самолета.
В 1:15 29 ноября СМИ были проинформированы, что обломки найдены недалеко от горы Эребус.
12 июня 1980 года был опубликован отчет об аварии, составленный главным инспектором по авиационным происшествиям Новой Зеландии. В отчете основной причиной аварии была названа ошибка пилота.
Высота самолета не имела бы значения, если бы ему была задана правильная траектория полета.
В еще одном сообщении, опубликованном на следующий год, в апреле 1981 года, было констатировано, что в трагедии главным образом виновна сама авиакомпания.
После инцидента все чартерные полеты в Антарктиду из Новой Зеландии были приостановлены и возобновлены только в 2013 году.
В 40-ю годовщину катастрофы в ноябре 2019 года премьер-министр Джейн Ардерн заявила на частной церемонии, что "пришло время извиниться за действия авиакомпании, которая в то время полностью принадлежала государству, что в конечном итоге привело к гибели самолета и ваших близких".
В ходе церемонии извинения принесла и председатель компании Air New Zealand, было сообщено, что в будущем там может быть создан национальный мемориал.
Сегодня на горе Эребус над базой Скотта установлен алюминиевый крест в память об этой аварии, которая остается самой страшной в истории Air New Zealand и самой страшной авиационной катастрофой в Антарктиде.
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