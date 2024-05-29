В латвийских водоемах начинают появляться паразиты

Самоуправление Олайне получило жалобы от нескольких человек о том, что после купания в местном Межэзерсе их кожа зудела. Инспекция здравоохранения предупреждает - это могут быть паразиты шистосомы.

В олайнском муниципалитете говорят, что институт BIOR брал анализы воды в самых популярных местах купания в крае и до сих пор качество воды признавалось хорошим.

"У нас на нашей странице в интернете есть вся информация об анализах воды, есть также информация о данной реакции воды", - цитирует Rus.LSM второго заместителя председателя Олайнской думы Александра Чмиля.

В Инспекции здравоохранения отметили, что такое явление появилось в Латвии из-за изменения климата, обычно это характерно для тропических регионов, где размножаются такие черви, как трематоды, и, в частности, подкласс шистосомы.

Отмечается, что такая кожная реакция появляется не сразу в воде, а спустя какое-то время, поэтому очень важно после купания по возможности раньше сходить в душ.

В самоуправлении Олайне детей и людей с чувствительной кожей призывают отказаться от купания в Межэзерсе.

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