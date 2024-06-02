Октябрь 2018 года. 16-летняя жительница Калифорнии Карли с друзьями покурила марихуаны (возможно, и чего-то еще) и пережила сильный приступ паранойи, испугавшись даже музыки и мачехи, которая пыталась доставить ее домой. Дома ей стало еще хуже, и ее отец был уверен, что дочь отравили. Ночью Карли не успокоилась, обозвала салат мачехи "чертовым салатом" и с утра вырвалась из своей комнаты, отправилась в пустыню и испарилась.

Ричард Эдди вспоминает, что эта была холодная ночь 13 октября 2018 года. Она осталась в памяти потому, что было довольно необычно встретить молодую девушку в одной футболке, проходящую мимо его дома в округе Моно, Калифорния. Он также помнит, что у подростка были длинные волосы и серые штаны на ногах. Она была абсолютно одна.

"Я подумал, что это довольно странно, - рассказал Энди ФБР. - И она помахала полоской бумаги. Куском бумаги размером с открытку. Она просто помахала и прошла мимо".