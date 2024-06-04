За последние десять лет "Центр правовой защиты" получил от Фонда Москвы 356 тысяч евро. Ее лидер Людмила Сысоева заявила, что деятельность объединения не носит политический характер. По сути, они помогли пенсионерам разобраться в социальных вопросах, например, в получении пенсий. Поскольку деньги из Москвы больше не поступают, ассоциация отказалась арендовать помещение. Работают на дому и помогают по телефону.

"Латвийский комитет по правам человека", возглавляемый соратником Жданок Владимиром Бузаевым, за десять лет получил из Москвы 362 тысячи евро. Раньше комитет активно защищал прокремлевских активистов, но сейчас не комментирует ситуацию.

По данным VDD, прокремлевские активисты получали финансирование на оплату судебных расходов непосредственно от "Правфонда", в том числе при посещении России.

В отчете фонда, координируемого МИД России, весной этого года говорится, что за последние годы "Правфонд" помог оплатить гонорары адвокатам нескольким "гражданам Латвии": Роману Панкратову (вероятно, речь идет о бывшем депутате Рижской думы Руслане Панкратове, который сбежал в Россию после обвинений), Ольге Михайловой, которая была наказана за ношение георгиевской ленточки в общественном месте, и Татьяне Андриец, которую судят за действия, противоречащие интересам национальной безопасности.