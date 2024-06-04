Re:Baltica: фонд, курируемый МИД России, финансировал защиту прокремлевских активистов в Латвии

Подведомственный МИД России "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" ("Правфонд"), финансировал восстановление имиджа лидера партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и евродепутата Татьяны Жданок после нелестных публикаций, и защиту прокремлевских активистов в судах, и альбом автора песен Каспара Димитерса, сообщает Re:Baltica со ссылкой на документы, полученные датским общественным телевидением от одной из европейских служб безопасности.
Цель "Правфонда" - защитить носителей ценностей "русского мира" в Латвии и других странах. Как отмечает Re:Baltica, этот фонд на протяжении многих лет финансировал деятельность местных кремлевских агентов влияния в Латвии и платил адвокатам, когда у прокремлевских активистов возникали проблемы с законом. Некоторых из них в настоящее время обвиняют в пособничестве России и разжигании ненависти.
Фонд действовал в Латвии с момента своего основания в 2012 году и до вторжения России в Украину. По меньшей мере десять местных организаций получили финансирование.
Крупнейшими получателями денег от "Правфонда" в Латвии стали две ассоциации - "Центр правовой защиты" и "Латвийский комитет по правам человека", которые с 2014 по 2022 год получили 356 000 и 362 000 евро соответственно.
В целом, как показывают их годовые отчеты, помощь российских фондов местным организациям соотечественников сократилась после вторжения России в Украину.
В Службе государственной безопасности (VDD) связывают это с проведенными ею беседами, в ходе которых были высказаны "предупреждения о недопустимости оказания какой-либо поддержки государству-агрессору".
Большое влияние также оказал отказ банков осуществлять переводы из России. Летом прошлого года ЕС включил в санкционный список сам "Правфонд", сделав получение от него денег нарушением закона.
За последние десять лет "Центр правовой защиты" получил от Фонда Москвы 356 тысяч евро. Ее лидер Людмила Сысоева заявила, что деятельность объединения не носит политический характер. По сути, они помогли пенсионерам разобраться в социальных вопросах, например, в получении пенсий. Поскольку деньги из Москвы больше не поступают, ассоциация отказалась арендовать помещение. Работают на дому и помогают по телефону.
"Латвийский комитет по правам человека", возглавляемый соратником Жданок Владимиром Бузаевым, за десять лет получил из Москвы 362 тысячи евро. Раньше комитет активно защищал прокремлевских активистов, но сейчас не комментирует ситуацию.
По данным VDD, прокремлевские активисты получали финансирование на оплату судебных расходов непосредственно от "Правфонда", в том числе при посещении России.
В отчете фонда, координируемого МИД России, весной этого года говорится, что за последние годы "Правфонд" помог оплатить гонорары адвокатам нескольким "гражданам Латвии": Роману Панкратову (вероятно, речь идет о бывшем депутате Рижской думы Руслане Панкратове, который сбежал в Россию после обвинений), Ольге Михайловой, которая была наказана за ношение георгиевской ленточки в общественном месте, и Татьяне Андриец, которую судят за действия, противоречащие интересам национальной безопасности.
В VDD полагают, что часть активистов сейчас молчат, поскольку раньше они работали из корыстных соображений - просто чтобы получить деньги от Москвы, но сейчас финансирование иссякло, что снизило их интерес к участию в защите политических целей России.
Как отмечает Re:Baltica, поддержку Жданок организовал и глава "Правфонда" Александр Удальцов после публикаций о ее сотрудничестве с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.
В одной из статей в защиту Жданок говорится, что правительство Латвии пытается "завести уголовное дело" на депутата Европарламента. "То есть Жданок просто решили вытеснить из политики", - сказано в статье.
Имя Жданок среди получателей денег от "Правфонда" появилось в имеющихся у Re:Baltica документах только в 2014 году - в том году Европейско-русский альянс, возглавляемый Жданок и зарегистрированный во Франции, получил 39,5 тысячи евро на обеспечение "законных прав" соотечественников сохранить свои семьи в Западной Европе.
Жданок пояснила, что деньги были запрошены на создание портала на русском языке, который будет собирать "основную информацию о проблемах с местными органами юстиции по семейным делам" в ЕС и скандинавских странах.
Димитерс получил 650 евро через Независимую ассоциацию демократических ценностей и интеграции, главой которой является бывший главный редактор пропагандистского портала Baltnews, финансируемого кремлевским медиахолдингом, помощник Жданок в Европарламенте Андрей Яковлев.
В настоящее время его судят за нарушение международных санкций. Яковлев не ответил, какую сумму денег он получил от "Правфонда" и откуда он взял средства на поддержку альбома Димитерса.
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