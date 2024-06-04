ВИДЕО Иисус на сёрфе и другие необычные скульптуры в Кулдиге

С 31 мая по 30 сентября в Кулдиге пройдет выставка скульптур "На своем месте!" ("Savā vietā!").

Кулдигский край сообщает, что проект дополняет уже существующие арт-объекты, такие как работы Ливии Резевской, Глеба Пантелеева и Оскара Микана, внося дополнительный визуальный эстетический вклад.

Памятник женщине и матриархату, созданный Нилом Юмишем в смешанной технике, восхищает зрителей во дворе дома на улице Пилс, 2. В свою очередь, на на третьем этаже - монохромная черно-белая комната Айвара Жуковскиса и Юриса Земиша, которая переносит зрителя в 150-летнюю историю с ее культурными слоями.

Выставка "На своем месте!" приглашает горожан и гостей задуматься об исторической, национальной и политической реальности города, особенно учитывая важный статус Кулдиги как города культурного сотрудничества европейских столиц и почетное членство в ЮНЕСКО.