ВИДЕО Иисус на сёрфе и другие необычные скульптуры в Кулдиге

В Кулдиге можно увидеть различные интересные скульптуры, например, Иисуса Христа на доске для серфинга в Венте. Очевидец сначала подумал, что это действительно могут быть живые люди, передает TV3 News.
С 31 мая по 30 сентября в Кулдиге пройдет выставка скульптур "На своем месте!" ("Savā vietā!").
Кулдигский край сообщает, что проект дополняет уже существующие арт-объекты, такие как работы Ливии Резевской, Глеба Пантелеева и Оскара Микана, внося дополнительный визуальный эстетический вклад.
Памятник женщине и матриархату, созданный Нилом Юмишем в смешанной технике, восхищает зрителей во дворе дома на улице Пилс, 2. В свою очередь, на на третьем этаже - монохромная черно-белая комната Айвара Жуковскиса и Юриса Земиша, которая переносит зрителя в 150-летнюю историю с ее культурными слоями.
Выставка "На своем месте!" приглашает горожан и гостей задуматься об исторической, национальной и политической реальности города, особенно учитывая важный статус Кулдиги как города культурного сотрудничества европейских столиц и почетное членство в ЮНЕСКО.