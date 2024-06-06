Андрис потерял работу, и средств к существованию ему хватило лишь на короткое время. Чтобы было на что жить, пока он не найдет новое место работы, он заложил в ломбард ценную золотую цепочку. Более ста евро хватило, чтобы прожить, пока будет найдена новая работа.

Проценты по кредитам под залог движимого имущества не снижаются, признаются работающие в отрасли. Если вам немного не хватает денег, то это возможность получить кредит в ломбарде под ценное имущество в очень короткие сроки.

Данные Центра защиты прав потребителей (PTAC) показывают, что в 2022 году кредитов под залог движимого имущества было выдано на 36 миллионов евро, а в 2023 году – на 41 миллион евро. Средняя сумма одного кредита в прошлом году составила 98,97 евро, в прошлом году - 109,12 евро. С 2018 по середину 2022 года процентная ставка по кредиту под залог движимого имущества составляла около 170% годовых. Однако в конце 2022 года он уже достигал 203%, а в прошлом году стабилизировался на уровне 194%.