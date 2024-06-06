В Музее природы открылась самая ароматная выставка

Известно, что каждый год выставку роз в Музее природы посещают около полутора-двух тысяч человек. На ней можно не просто полюбоваться различными сортами роз, пофотографировать их, открыть редкие сорта, но и даже что-то прикупить.

"Для меня очень важно, чтобы розы пахли, чтобы они не были просто красивыми, а чтобы у был очень-очень сильный аромат", - сказала одна их посетительниц выставки.

"В этом году очень активно ищут ароматные розы, а также в топе нетипичная форма цветов - с закрученными лепестками, не заполненные. Также в топе фиолетово-голубые розы и оттенки кофе", - говорит руководитель питомника Latroze Мадара Гулберга.

На выставке также можно получить советы от опытных садоводов.

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