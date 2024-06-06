Видео Суровая природа: пара аистов Тукс и Мама выбросили из гнезда самого слабого птенца

На видео видно, как один из родителей аистов подбирает самого слабого аиста и выбрасывает его из гнезда. Сейчас в гнезде осталось четыре молодых птицы.

Представители LDF подробно прокомментировали инцидент: "Уважаемые зрители, мы видим, что в последние дни у вас возникает обоснованная обеспокоенность происходящим в гнезде белых аистов, и ценим вашу отзывчивость и сострадание.

Что происходит? Самого молодого и самого маленького аиста не кормят должным образом и пытаются вытолкнуть из гнезда. В этой связи мы хотели бы напомнить вам о двух вещах. Первое - когда мы вмешиваемся и когда не вмешиваемся в процессы, происходящие в гнезде. Во-вторых, как природа обеспечивает успешное существование вида.

Видео: один из взрослых аистов выкидывает самого слабого детеныша из гнезда