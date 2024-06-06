Видео Суровая природа: пара аистов Тукс и Мама выбросили из гнезда самого слабого птенца

В Тукумском крае пара белых аистов Тукс и Мама решили избавиться от самого слабого птенца, сообщает Латвийский фонд природы (LDF).
На видео видно, как один из родителей аистов подбирает самого слабого аиста и выбрасывает его из гнезда. Сейчас в гнезде осталось четыре молодых птицы.
Представители LDF подробно прокомментировали инцидент: "Уважаемые зрители, мы видим, что в последние дни у вас возникает обоснованная обеспокоенность происходящим в гнезде белых аистов, и ценим вашу отзывчивость и сострадание.
Что происходит? Самого молодого и самого маленького аиста не кормят должным образом и пытаются вытолкнуть из гнезда. В этой связи мы хотели бы напомнить вам о двух вещах. Первое - когда мы вмешиваемся и когда не вмешиваемся в процессы, происходящие в гнезде. Во-вторых, как природа обеспечивает успешное существование вида.
Видео: один из взрослых аистов выкидывает самого слабого детеныша из гнезда
Наш подход к прямым трансляциям из гнезд заключался в том, чтобы не вмешиваться и уважать то, что происходит в природе, взаимоотношения животных и их модели жизни, будучи наблюдателями. Мы и в этот раз не вмешиваемся и предлагаем вам отнестись к естественным процессам с пониманием и принятием.
Почему мы не вмешались? В природе существуют механизмы, обеспечивающие продолжение рода - вырастают самые сильные детеныши и наибольшее их количество в данной ситуации и условиях доступности пищи. Механизм белых аистов заключается в том, что птицы откладывают больше яиц, детеныши бывают разного размера и зачастую более мелкие не выживают. Они погибают разными способами, которые, несомненно, знакомы людям, у которых во дворах или на фермах есть гнезда белых аистов.
Другой пример - белоголовые орланы, которые используют каинизм (убийство в одном выводке животных одними детенышами (как правило, старшими и сильными) других - прим. ред.) как механизм, гарантирующий выживание самого сильного птенца: если отложить два яйца, один птенец умрет в 99% случаев.
Это механизм саморегуляции вида, и вмешательство человека, каким бы благим оно ни было, войдет в противоречие с ним. Мы ценим отклик и сочувствие зрителей и еще раз призываем к пониманию и уважению к природным процессам", - пишет LDF.
Как сообщалось, в этом сезоне Латвийский фонд природы обеспечивает прямые трансляции с 13 камер.
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