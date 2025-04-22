Исследование: возникновение разумной жизни в космосе не так маловероятно, как считалось ранее

Одной из величайших загадок человечества является вопрос: одиноки ли мы в космосе? На первый взгляд кажется, что разумная жизнь не так уж распространена - в конце концов, мы никогда не получали сигнала от инопланетной цивилизации. Но для этого могут быть и другие причины, поскольку исследование американских ученых, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что разумные формы жизни, такие как люди, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.