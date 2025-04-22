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Исследование: возникновение разумной жизни в космосе не так маловероятно, как считалось ранее

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Schutterstock.com

Есть ли во Вселенной другие разумные существа, кроме нас? Если мы можем считать себя таковыми. Новое исследование предполагает, что возникновение в космосе сообщества разумных существ, подобного нашей цивилизации, может быть не таким уж редким и невозможным, как считалось ранее. Ученые полагают, что появление человека может быть не уникальным и удачным стечением обстоятельств, а вполне нормальным ходом событий.

Одной из величайших загадок человечества является вопрос: одиноки ли мы в космосе? На первый взгляд кажется, что разумная жизнь не так уж распространена - в конце концов, мы никогда не получали сигнала от инопланетной цивилизации. Но для этого могут быть и другие причины, поскольку исследование американских ученых, опубликованное в журнале Science Advances, предполагает, что разумные формы жизни, такие как люди, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.

Ученые из Университета штата Пенсильвания ранее выдвинули теорию о том, что развитие разумной жизни включает в себя целую серию крайне маловероятных этапов. Эти "сложные шаги" были разработаны и описаны в 1983 году физиком Брэндоном Картером.

Модель "сложных шагов" основана на предположении, что наше эволюционное развитие маловероятно, учитывая время, которое потребовалось человеку для развития на Земле, по сравнению с общим временем существования Солнца. Поэтому вероятность существования человекоподобных существ за пределами Земли крайне мала.

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