В Индонезии сетчатый питон съел женщину. Это редкий случай, но такое уже бывало

Она отправилась на работу на каучуковую плантацию, но вечером домой так и не вернулась. На ее поиски, также как и на поиски Фариды, отправились жители нескольких деревень, которые днем позже нашли такого же гигантского питона со вздувшимся брюхом.

«Жертва была найдена в желудке змеи», — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки. С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека, включая женщину, которая была убита питоном на этой неделе.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Питоны заглатывают пищу целиком. Их челюсти соединены очень гибкими связками, поэтому они могут обхватывать крупную добычу.

Мэри-Рут Лоу, сотрудница фонда охраны природы Mandai Wildlife Group говорила в интервью Би-би-си, что молодые питоны, как правило, едят крыс и других мелких животных, «но как только они достигают определенного размера, они больше на крыс и внимания не обращают, потому что получаемые от них калории не удовлетворяют их голод».

«По сути, они могут достигать таких же размеров, как и их добыча», — добавила Мэри-Рут Лоу. Их добычей могут быть такие крупные животные, как свиньи, или даже коровы.

Впрочем, иногда питоны недооценивают размеры добычи.