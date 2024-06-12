Билет за 19 евро - уловка airBaltic или действительно самая горячая летняя распродажа?

Весной и летом, когда спрос на путешествия достигает своего пика, реклама авиакомпаний встречается повсюду. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic начала новую кампанию - "Самая горячая летняя распродажа", где одно из предложений звучит громко и заманчиво: "Цены от 19 евро". Скидки на билеты действуют до 13 июня включительно, но в какую страну можно отправиться за 19 евро? Рассказывает Rus.Postimees.