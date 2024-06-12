Вороны в Риге атакуют автомобили. Что об этом говорят орнитологи?

На улице Дзелзавас в Пурвциемсе в последнее время, по словам очевидцев, неадекватно ведут себя вороны. Птицы бьют лобовые стекла, а также фонари в автомобилях. Как отмечает Rus.LSM, во дворе многоэтажки много птиц - чайки, вороны и голуби. Больше всего их привлекают открытые мусорные контейнеры - особенно с опарышами из контейнеров с биоотходами.

"Надо сказать, что я сам в замешательстве. Известно, что врановые птицы одни из самых умных.

У них больше ума, чем у других птиц, своя иерархия в стае, свои игры. Такое поведение, скорее, нехарактерно.

Насколько я знаю, видел видео и читал, вороны во время игры часто сбрасывают камушки. Залетают на дерево и сбрасывают на стекла машин. Им нравится смотреть, как эти камушки отскакивают от поверхности. И звук тоже. И были случаи, что и стекла машинам разбивали тоже. Но вот чтобы так целенаправленно долбить машину - в моей практике таких случаев не было", - приводит Rus.LSM слова орнитолога Музея природы Дмитрия Бойко.

Эксперт допускает, что, вероятно, речь идет о конкретной птице с отклонениями в психике, так как такое поведение, направленное на повреждение автотранспорта, нехарактерно для этого вида.

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