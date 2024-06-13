Зарплата и надбавки: сколько будут получать депутаты в Европарламенте от Латвии?

Средства на выплату зарплат депутатам поступают из бюджета Европарламента, и все депутаты получают одинаковую зарплату.

Европарламент также выделяет 28 696 евро в месяц на оплату труда сотрудников офисов евродепутатов, и они могут сами выбирать персонал. Евродепутаты не могут нанимать на работу в свой офис близких родственников, а помощники евродепутатов не могут заниматься деятельностью, которая может привести к конфликту интересов.

Также европарламентарии имеют право на надбавки для покрытия расходов по исполнению своих обязанностей. Надбавка за общие расходы составляет до 4950 евро в месяц и предназначена для таких расходов, как аренда офиса в своей стране, информационно-технологическое оборудование и программное обеспечение, канцелярские принадлежности, мобильные телефоны, мобильная связь и интернет.

Депутаты Европарламента также получают суточные в размере 338 евро, и им покрываются транспортные расходы.

По окончании срока полномочий евродепутаты имеют право на получение переходного пособия, а бывшие евродепутаты - право на пенсию по достижении 63 лет. Размер пенсии составляет 3,5% от зарплаты за каждый полный год работы в Европарламенте и одну двенадцатую часть этой суммы за каждый последующий полный месяц, но в целом не более 70% от зарплаты. Эти расходы покрываются из бюджета ЕС.

Как сообщалось, по итогам выборов в Европарламент в Латвии "Новое Единство" и Национальное объединение получат по два мандата, а "Объединенный список", "Для развития Латвии", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Согласие" - по одному.

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