В портах падает объем перевалки грузов; железнодорожные грузоперевозки уменьшились еще больше

Больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов - 7,662 млн тонн (-16,8%). Зерна и зерновых продуктов перевалено 2,879 млн тонн (+7,6%), древесной щепы - 1,325 млн тонн (+44,5%), угля - 522 тыс. тонн (в 3,5 раза меньше), химических грузов - 180,4 тыс. тонн (-24,5%).

Перевалка генеральных грузов за первые пять месяцев года составила 5,723 млн тонн (+2,3%), в том числе древесины - 2,26 млн тонн (+ 24,8%), контейнерных грузов - 2,059 млн тонн (+6,9%), грузов roll on/roll off - 1,29 млн тонн (-15,2%).

Перевалка наливных грузов составила 1,915 млн тонн (-30%), в том числе больше всего было перевалено нефтепродуктов - 1,145 млн тонн (-36,9%).

Лидирует по объемам перевалки за пять месяцев Рижский порт - 7,472 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот Вентспилсского порта составил 3,479 млн тонн (-29%), Лиепайского порта - 3,127 млн тонн (-2,7%).

Среди малых портов больше всего грузов за пять месяцев перевалил порт Скулте - 615,7 тыс. тонн (+12,4%). В Мерсрагсе перевалено 336,8 тыс. тонн грузов (+38,3%), в Салацгриве - 244,4 тыс. тонн (-8,2%).

В целом в малых портах за этот период перевалено 1,222 млн тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за тот же период 2023 года.