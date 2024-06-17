В портах падает объем перевалки грузов; железнодорожные грузоперевозки уменьшились еще больше

За первые пять месяцев этого года в латвийских портах перевалено 15,3 млн тонн грузов, что на 12,8% меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.
Больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов - 7,662 млн тонн (-16,8%). Зерна и зерновых продуктов перевалено 2,879 млн тонн (+7,6%), древесной щепы - 1,325 млн тонн (+44,5%), угля - 522 тыс. тонн (в 3,5 раза меньше), химических грузов - 180,4 тыс. тонн (-24,5%).
Перевалка генеральных грузов за первые пять месяцев года составила 5,723 млн тонн (+2,3%), в том числе древесины - 2,26 млн тонн (+ 24,8%), контейнерных грузов - 2,059 млн тонн (+6,9%), грузов roll on/roll off - 1,29 млн тонн (-15,2%).
Перевалка наливных грузов составила 1,915 млн тонн (-30%), в том числе больше всего было перевалено нефтепродуктов - 1,145 млн тонн (-36,9%).
Лидирует по объемам перевалки за пять месяцев Рижский порт - 7,472 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот Вентспилсского порта составил 3,479 млн тонн (-29%), Лиепайского порта - 3,127 млн тонн (-2,7%).
Среди малых портов больше всего грузов за пять месяцев перевалил порт Скулте - 615,7 тыс. тонн (+12,4%). В Мерсрагсе перевалено 336,8 тыс. тонн грузов (+38,3%), в Салацгриве - 244,4 тыс. тонн (-8,2%).
В целом в малых портах за этот период перевалено 1,222 млн тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за тот же период 2023 года.
В 2023 году общий грузооборот латвийских портов составил 38,655 млн тонн грузов, что на 19,6% меньше 2022 года.
Объемы железнодорожных грузоперевозок за пять месяцев уменьшились на 23,6%
Объемы железнодорожных грузоперевозок в Латвии за первые пять месяцев этого года уменьшились на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 5,142 млн тонн, свидетельствуют данные Министерства сообщения.
Объемы международных перевозок составили 4,529 млн тонн (-25,8%), а внутренних перевозок выросли на 2,7% до 613 тыс. тонн.
Объем транзитных грузов за пять месяцев этого года составил 3,473 млн тонн (-31,2%), в том числе транзит железнодорожных грузов через порты - 3,473 млн тонн (-31,2%), а наземный транзит через территорию Латвии - 377 тыс. тонн (-0,5%).
Экспортные перевозки в этот период составили 811 тыс. тонн (в 2,2 раза меньше), импортные - 3,341 млн тонн (-15,9%).
В 2023 году объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 27,6% по сравнению с 2022 годом и составил 15,636 млн тонн.
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