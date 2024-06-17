"Это деградация": глава Союза театральных деятелей о перестановках в минкульте

Совершенно недемократично, чтобы партия "Прогрессивные" с такой скоростью выдвигала кандидатов на должность министра культуры, заявил председатель правления Союза театральных деятелей Латвии (LTDS) Ояр Рубенис агентству LETA.
Председатель LTDS подчеркнул, что у него нет комментариев по поводу выдвинутого кандидата - парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце. Рубенис рассказал, что однажды видел ее в телепередаче, а сегодня, узнав об отставке министра культуры Логины, прочитал имеющуюся в Интернете информацию об образовании кандидата, однако нигде не смог информации о сделанного Лаце в области культуры и интеграции.
"Я не хочу комментировать министров культуры, выдвинутых партией, потому что ни одна партия не заинтересована в общем развитии отрасли и стратегии. Партии заинтересованы только в продвижении и выдвижении собственных кандидатов. Это происходит на протяжении очень долгого времени. Партии не интересуются мнением отрасли, ее развитием", - сказал Рубенис.
Он подчеркнул, что кандидаты на пост министра культуры будут прислушиваться к фракциям Сейма, но, выдвигая кандидата такими темпами, у отрасли нет возможности говорить и задавать вопросы.
"То, что партия за одну ночь или за пару часов выдвигает человека, который возглавит культурную индустрию, совершенно недемократично. Это деградация общей политики страны. (..). Это также позорно в отношении к индустрии. На что могут повлиять люди культуры? Совершенно ни на что. Только бороться за свое выживание", - сказал Рубенис.
Говоря о Лаце, председатель LTDS подчеркнул, что у него нет ни хороших, ни плохих мыслей и эмоций по поводу кандидата на пост министра культуры. Он признал, что Лаце - хороший человек, но процесс выдвижения кандидата на пост министра доведен до абсурда в общей политической системе Латвии.
Что случилось?
Как сообщалось, министр культуры Агнесе Логина приняла решение уйти с должности министра. Она закончит исполнять обязанности министра 17 июня, сообщили в отделе общественных отношений Министерства культуры.
Агнесе Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 года.
"Мы провели важные реформы в отрасли, и для нас было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям", - говорится в заявлении Логиной. - Это время характеризовалось как трудными моментами, так и успехами, и я горжусь сделанным и заявленным. По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры", - пояснила Логина.
"Я хотела бы поблагодарить своих коллег за неустанную работу и поддержку, а также всех, кто верил в нашу совместную работу. Я продолжу служить развитию лучшего, более сплоченного, более безопасного общества", - сказала она.
Логина занимала должность министра культуры с 15 сентября 2023 года. За это время Минкультуры разработало основные принципы медиаполитики и начало процесс объединения общественных СМИ. Выделена дополнительная финансовая поддержка программам культурного образования для детей и молодежи, на оплату труда артистов и коллективов, на укрепление потенциала общественных СМИ и развитие регионального контента. Также в это время утверждены проекты реконструкции важных культурных объектов, начата работа по улучшению управления обществами капитала в сфере культуры.
Позднее партия "Прогрессивные" выдвинула на пост министра культуры парламентского секретаря Минкультуры Агнесе Лаце.
Председатель парламентской фракции Андрис Шуваев заявил журналистам, что "Прогрессивные" уверены: Лаце подходит на пост министра культуры, за последние девять месяцев она углубилась в специфику и деятельность отрасли. По словам Шуваева, выдвинутый кандидат прекрасно сможет представлять ценности "Прогрессивных" и в дальнейшем.
Отвечая на вопрос, почему она согласилась с выдвижением на должность, Лаце сказала, что очень важно продолжать работу над приоритетами и сейчас, во время формирования бюджета, важно обеспечить четкую защиту интересов отрасли. "На этом посту я больше всего хочу быть совершенно четким голосом отрасли культуры, рассказывать о специфике сферы культуры, например, в контексте налоговой политики, чтобы принималась во внимание специфика работы творческих профессий", - сказала кандидат на пост министра культуры.
Кроме того, Лаце хочет продолжить начатую работу по объединению общественных СМИ и созданию единого безопасного информационного пространства, а также по укреплению латышского языка. Как отметила Лаце, это вопросы грамотности, обучения латышскому языку взрослых и выживания латышского языка в цифровую эпоху.
По словам Лаце, у нее еще не состоялся разговор с премьер-министром Эвикой Силиней о возможных переменах в руководстве министерства. В среду, 19 июня, у Лаце также запланированы встречи с коалиционными фракциями. Кроме того, на этой неделе кандидат на пост министра культуры встретится с оппозиционными партиями.
"Прогрессивные" хотят, чтобы голосование по утверждению Лаце состоялось на заседании Сейма в этот четверг, 20 июня, отметил Шуваев.
Силиня встретится с кандидатом на пост министра культуры Лаце во вторник
Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 18 июня, встретится с кандидатом на пост министра культуры Агнесе Лаце.
Премьер-министр заявила агентству LЕТА, что для нее важно выяснить, каково представление кандидата на должность министра о предстоящей деятельности на этом посту. Чтобы обсудить это, Силиня запланировала во вторник в 16:00, после возвращения из командировки в Брюссель, встречу с Лаце.
При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство и коалиция продолжают работать как команда, деятельность которой основана на договоре о сотрудничестве, декларации Кабинета министров и плане действий правительства.
"В отрасли культуры много требующих решения вопросов и в сфере культурной политики, и в сфере СМИ, и в сфере общественной интеграции и в других, поэтому важно, чтобы работа в министерстве продолжалась", - заявила Силиня.
Комментируя отставку Агнесе Логиной, Силиня сказала, что Логина сообщила ей об этом ранее устно, но это оказалось для Силини неожиданностью. Кроме того, Логина и Силиня обсудили начатую министром работу, которую необходимо продолжить. "Выражаю благодарность Логиной за ее вклад в работу Министерства культуры в моем правительстве", - сказала Силиня.
Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.
Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики Providus. Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.
Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.
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