"Это деградация": глава Союза театральных деятелей о перестановках в минкульте

"Прогрессивные" хотят, чтобы голосование по утверждению Лаце состоялось на заседании Сейма в этот четверг, 20 июня, отметил Шуваев.

Силиня встретится с кандидатом на пост министра культуры Лаце во вторник

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 18 июня, встретится с кандидатом на пост министра культуры Агнесе Лаце.

Премьер-министр заявила агентству LЕТА, что для нее важно выяснить, каково представление кандидата на должность министра о предстоящей деятельности на этом посту. Чтобы обсудить это, Силиня запланировала во вторник в 16:00, после возвращения из командировки в Брюссель, встречу с Лаце.

При этом премьер-министр подчеркнула, что правительство и коалиция продолжают работать как команда, деятельность которой основана на договоре о сотрудничестве, декларации Кабинета министров и плане действий правительства.

"В отрасли культуры много требующих решения вопросов и в сфере культурной политики, и в сфере СМИ, и в сфере общественной интеграции и в других, поэтому важно, чтобы работа в министерстве продолжалась", - заявила Силиня.

Комментируя отставку Агнесе Логиной, Силиня сказала, что Логина сообщила ей об этом ранее устно, но это оказалось для Силини неожиданностью. Кроме того, Логина и Силиня обсудили начатую министром работу, которую необходимо продолжить. "Выражаю благодарность Логиной за ее вклад в работу Министерства культуры в моем правительстве", - сказала Силиня.

Агнесе Лаце имеет степень магистра политологии Латвийского университета и степень магистра социологии со специализацией по вопросам международной миграции и сплоченности общества университетов Амстердама, Деусто и Оснабрюка.

Лаце работала старшим исследователем по вопросам миграции и интеграции в центре общественной политики Providus. Кандидат в министры владеет английским языком, хорошо знает немецкий и голландский языки, а также на базовом уровне - испанский.

Лаце баллотировалась от партии "Прогрессивные" на прошедших выборах в Европарламент.

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