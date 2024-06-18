Кандидат на пост министра культуры Агнесе Лаце прокомментировала отставку Логиной

Решение об отставке министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") приняла сама, заявила кандидат на пост министра культуры от партии "Прогрессивные" Агнесе Лаце в интервью программе "900 секунд", комментируя информацию о том, что решение об отставке не было ее собственным.
Лаце отметила, что Логина, вступив в должность, решительно заявила о своих приоритетах в министерстве, которым на протяжении многих лет "управляло" Национальное объединение.
"В данном случае это было ее решение", - сказала Лаце, подчеркнув, что самое главное - продолжить работу.
"Планируется государственный бюджет, я была в тесном контакте с отраслью, я участвовала в стратегических группах, я очень хорошо знакома с работой в министерстве, я могу продолжать работу", - отметила Лаце, говоря о том, почему ее быстро выдвинули кандидатом на пост министра.
Лаце подчеркнула, что, зная о том, что культурный сектор широк, она вела "тесные переговоры с отраслью" в течение девяти месяцев, поэтому она познакомилась со спецификой.
Говоря о своих отношениях с премьер-министром Эвикой Силиней, Лаце заявила, что у нее уже были встречи с премьер-министром "в профессиональной форме".
В среду, 19 июня, у Лаце будет "напряженный" график встреч с партиями в Сейме.
Логина не будет работать в офисе министра культуры, если ее утвердят, сказала Лаце в интервью.
Ранее сообщалось, что министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") по личным причинам подала в отставку и с 17 июня прекратит исполнять обязанности.
Покидая пост, Логина отметила, что в сфере культуры начаты важные реформы, и для нее было большой честью и ответственностью служить стране и ее гражданам.
"В это время были и трудные моменты, и успехи, и я горжусь тем, что сделано и о чем заявлено. По личным причинам я решила покинуть пост министра культуры", - заявила Логина.
Логина занимала должность министра культуры с 15 сентября 2023 года. За это время Минкультуры разработало основные принципы медиаполитики и начало процесс объединения общественных СМИ.
Выделена дополнительная финансовая поддержка программам культурного образования для детей и молодежи, на оплату труда артистов и коллективов, на укрепление потенциала общественных СМИ и развитие регионального контента.
Также в это время утверждены проекты реконструкции важных культурных объектов, начата работа по улучшению управления обществами капитала в сфере культуры.
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