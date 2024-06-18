Кандидат на пост министра культуры Агнесе Лаце прокомментировала отставку Логиной

Лаце отметила, что Логина, вступив в должность, решительно заявила о своих приоритетах в министерстве, которым на протяжении многих лет "управляло" Национальное объединение.

"В данном случае это было ее решение", - сказала Лаце, подчеркнув, что самое главное - продолжить работу.

"Планируется государственный бюджет, я была в тесном контакте с отраслью, я участвовала в стратегических группах, я очень хорошо знакома с работой в министерстве, я могу продолжать работу", - отметила Лаце, говоря о том, почему ее быстро выдвинули кандидатом на пост министра.

Лаце подчеркнула, что, зная о том, что культурный сектор широк, она вела "тесные переговоры с отраслью" в течение девяти месяцев, поэтому она познакомилась со спецификой.

Говоря о своих отношениях с премьер-министром Эвикой Силиней, Лаце заявила, что у нее уже были встречи с премьер-министром "в профессиональной форме".

В среду, 19 июня, у Лаце будет "напряженный" график встреч с партиями в Сейме.