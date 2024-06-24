Ночью 6 мая 2016 года после полуночи на территории хутора в Велене в бане-купели (по-латышски - kubls) были найдены двое молодых людей - 19-летний парень и 21-летняя девушка. Там же находился и мертвый кот. После трагедии отец парня был тем, кто позвонил с просьбой о помощи в чрезвычайной ситуации. Допускается, что смерть молодых людей наступила в результате электротравмы, так как в баню-купель якобы упала лампа. Позднее выяснилось, что отец застраховал обоих подростков в нескольких страховых компаниях.