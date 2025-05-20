Эксперт: государство может быстро снизить цены на продукты питания

По словам Мартиньша Тронса, государство могло бы быстро повлиять на снижение цен на продукты питания, просто сократив ставку PVN. Он отметил, что в во многих стран ЕС налог уже снижен.

Он привел в пример Польшу, где PVN 5%. В то же время в Латвии, Литве и еще нескольких странах он остается высоким.

Еще одной причиной высоких цен, по мнению Тронса, является ограниченное количество торговых сетей в Латвии.

"У нас 2-3 большие торговые сети, которые слишком увеличили количество своих магазинов в Латвии. Rimi, Maxima, Lidl - они держат около 70 процентов всего рынка продуктов питания. Это очень много. Они зарабатывают миллионы. Совет по конкуренции мог бы работать гораздо эффективнее.

Мы как фермеры чувствуем, что на нашу продукцию слишком большая наценка - до 200 процентов", - сказал Тронс.

Повышение цен в магазинах вовсе не означает, что производители начинают зарабатывать больше отметил специалист:

"Закупочные цены на овощи и фрукты за последние годы не менялись, хотя цены на них в магазинах растут. То же можно сказать о закупочных ценах на молоко. Немного выросли закупочные цены на мясо и яйца, но это не значит, что они не будут падать".

Кроме того Тронс подчеркнул, что наличие в латвийских магазинах продукции, произведенной в России и Беларуси - крайне негативное явление.

"Очень плохо, что спустя 3 года с начала войны в Латвии все еще можно купить продукты из России и Беларуси. Да, на их завоз запрета нет, но это вопрос тарифов - нужно сделать так, чтобы эти продукты подорожали, тогда покупатель сам откажется их покупать", - заявил он.