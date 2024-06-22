"Что это за насекомые, приближается конец света?" В соцсетях обсуждают жуков, которые беспомощно лежат ковром на песке у края моря. Кто-то ползет, кто-то мертв. Нет, это не конец света, просто гибнут майские жуки! Те самые, что гремят на подоконнике и хрустят под ногами, когда идешь по дубовой роще. Но в чем дело - почему этим летом массово гибнут майские жуки?
Сначала появляется яйцо жука, затем личинка, живущая на глубине 10-20 см в почве, и, наконец, взрослое летающее насекомое, которое живет совсем недолго - только чтобы произвести на свет потомство и умереть.
"Гусеницы сначала питаются разлагающимися веществами, затем корнями растений. Если гусениц много, они могут нанести ущерб саду и стать вредителем", - говорит энтомолог Вольдемар Спуньгис.