Киев сможет применять западное оружие для атак по России. Как это повлияет на ход войны?

Вряд ли решение США разрешить украинской армии использовать поставленное США оружие для ударов по военным объектам на территории России быстро повернет ход войны в пользу Украины, заявил майор НВС, офицер штаба земессардзе Янис Слайдиньш.
Что касается разрешения, данного США, то, по мнению эксперта, наибольшее влияние оно могло бы оказать в направлении Сум, где Россия имеет достаточно сильную группировку.
"Безусловно, это будет одно из направлений, где украинские силы будут применять американское оружие. Также было бы важно определить, где находится штаб российской армии, например, в Ростовской области, но остается неизвестным, как далеко можно использовать ракеты ATACMS", - подчеркнул Слайдиньш.
Хотя успешное применение этого оружия не изменит быстро ход боев, основная задача Украины на данный момент - снизить потенциал российских вооруженных сил, потому что компенсировать его в будущем будет сложно. Только тогда Киев сможет перехватить инициативу и перейти к контратакующим действиям, считает Слайдиньш.
"Главное сейчас - ослабить потенциал России, потому что очевидно, что у России есть проблемы с мобилизацией, поэтому Россия будет делать все, чтобы избежать необходимости всеобщей мобилизации. Путин, конечно, этого не хочет, потому что для него очень важна внутриполитическая ситуация", - подчеркнул эксперт.
По наблюдениям эксперта, Россия собрала на фронте достаточно крупные ресурсы, но не смогла прорвать линию обороны Украины, что свидетельствует о недостаточном качестве этих сил. Россия по-прежнему сохраняет надежду, что ей удастся добиться оперативного прорыва и пройти глубь обороны украинских вооруженных сил.
Говоря о долгожданных потенциальных поставках истребителей F-16, Слайдиньш отметил, что информационное пространство переполнено различной информацией, но он считает, что Украина уже подготовила стратегию использования этих самолетов.
Уже сообщалось, что украинская армия может использовать поставляемое США оружие для атаки на военные объекты на территории России, а не только вблизи Харьковской области, сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Возможность открыть ответный огонь - вот на что направлена эта политика (...). Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим сухопутным войскам, используя боеприпасы, поставленные США", - сказал Райдер.
Он добавил, что в таком случае действия украинской армии являются самообороной, а потому у нее должна быть такая возможность.
Ранее в интервью общественному телеканалу PBS с аналогичным заявлением выступил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Отвечая на вопрос о способности Украины использовать поставляемое США оружие, Салливан ответил, что "дело не в географии, а в здравом смысле".
"Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, Украине имеет смысл позволить нанести контрудар по силам, ведущим огонь по ней через границу", - сказал советник Байдена.
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