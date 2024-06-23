Киев сможет применять западное оружие для атак по России. Как это повлияет на ход войны?

Что касается разрешения, данного США, то, по мнению эксперта, наибольшее влияние оно могло бы оказать в направлении Сум, где Россия имеет достаточно сильную группировку.

"Безусловно, это будет одно из направлений, где украинские силы будут применять американское оружие. Также было бы важно определить, где находится штаб российской армии, например, в Ростовской области, но остается неизвестным, как далеко можно использовать ракеты ATACMS", - подчеркнул Слайдиньш.

Хотя успешное применение этого оружия не изменит быстро ход боев, основная задача Украины на данный момент - снизить потенциал российских вооруженных сил, потому что компенсировать его в будущем будет сложно. Только тогда Киев сможет перехватить инициативу и перейти к контратакующим действиям, считает Слайдиньш.

"Главное сейчас - ослабить потенциал России, потому что очевидно, что у России есть проблемы с мобилизацией, поэтому Россия будет делать все, чтобы избежать необходимости всеобщей мобилизации. Путин, конечно, этого не хочет, потому что для него очень важна внутриполитическая ситуация", - подчеркнул эксперт.