В Юрмале почти в два раза подорожает проезд в общественном транспорте

Так, стоимость одной поездки будет составлять 0,90 евро. Сейчас билет стоит 0,50 евро.

В свою очередь, на 5-м маршруте "Булдури - станция Кемери", где перевозки обеспечиваются микроавтобусом, стоимость одного билета увеличится с 0,50 до 1,10 евро.

Проездной на месяц без ограничения по времени будет стоить 22,60 евро. В данный момент на все дни месяца он стоит 17,60 евро, а на рабочие дни - 15,40 евро.

Будет введен и новый вид билетов - для перевозки животного или багажа - по цене 0,90 евро за одну поездку.

Для жителей Юрмалы с картой жителя Юрмалы проезд в автобусах городской маршрутной сети, за исключением 5-го маршрута, и в дальнейшем будет бесплатным.

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