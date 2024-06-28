В последний рабочий день недели произошло много важных событий - в Латвии распространяется новый опасный наркотик, в Тукумском крае столкнулись три грузовика, а латвийский банк судится с государством. Об этих и других новостях пятницы, 28 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 28 июня ⟩ Тяжелая авария грузовиков, новые опасные наркотики в Латвии и банк судится с государством
Новости Латвии:
Агентство ООН по борьбе с наркотиками предупреждает, что по Европе и Северной Америке быстро распространяются нитазены - группа наркотиков опаснее фентанила, сообщает BBC. Тем временем Детская клиническая университетская больница сообщила TVNET+ о четырех новых случаях передозировки наркотиками на Лиго.
В пятницу, 28 июня, в Тукумском крае столкнулись три грузовика. На месте происшествия перекрыто движение, сообщили TVNET в Госполиции.
"Мастер был в шоке. Он сказал, что видит нечто подобное впервые". Жительнице центра Риги пришлось расстаться с крупной суммой после работ по промывке трубопровода, проведенных Rīgas ūdens перед Лиго, для ремонта поврежденного отложениями сантехнического оборудования. TVNET+ объясняет, как такое могло произойти и что следует учитывать, чтобы другие не столкнулись с подобными ситуациями.
TVNET+ продолжает изучать налоговые декларации госчиновников. На этот раз в центре внимания депутаты Сейма от фракций правящей коалиции. Первая публикация была посвящена "Новому Единству" (НЕ). Следующие в очереди - "Прогрессивные".
Конституционный суд по заявлению SEB Banka возбудил дело и оценит, соответствует ли Конституции введенная в прошлом году в Латвии плата в поддержку ипотечных заемщиков, сообщило агентство LETA.
Министерство обороны подготовило руководство "Что делать в случае войны". В нем сказано - если жителям будет грозить военная угроза, то можно будет укрыться в убежищах, но с собой нельзя брать домашних животных. О том, как быть с домашними животными, рассказывает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио 4.
За рубежом:
После временного закрытия пограничного пункта в Нарве количество пересекающих границу пешком сильно возросло в пограничном пункте Койдула. Так как парковки заняты старыми автомобилями, люди оставляли машины на обочинах и в лесу, сообщает Rus.Postimees.
Президент США Джо Байден и кандидат в Белый дом от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе своих первых дебатов затронули широкий круг вопросов, включая аборты, внешнюю политику, иммиграцию и экономику, а также обменялись личными оскорблениями.
Президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова. Чего следует ожидать после этого кадрового решения?
"Газпром", потерявший две трети своего экспорта и понесший рекордные убытки, может лишиться последних доходов на европейском газовом рынке. Остальных покупателей российского газа в ЕС предупредили, что их платежи "Газпрому" могут быть арестованы, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
В составе ВСУ сегодня находится около 20 000 иностранных добровольцев, о чем еще в начале этой весны писала The Washington Post. Около 80 процентов иностранных легионеров - представители США, Великобритании, Польши, Канады, Норвегии, Финляндии, Дании и, разумеется, стран Балтии. Для иностранцев в ВСУ созданы отдельные бригады, но многие воюют за Украину в составе традиционных подразделений. Один из таких добровольцев из Латвии Никита Таринов согласился дать интервью "Украинской студии" портала Rus.Postimees.
Главной темой минувшей недели для русских пропагандистов стала встреча двух диктаторов: в Пхеньян к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну прибыл глава РФ Владимир Путин. В обеих этих странах происходят систематические нарушения прав человека, и против них направлены очень серьезные санкции, установленные как Западом, так и ООН.
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Защитница животных и инфлюенсер Занда Индриксоне Паэглите публично рассказала об абьюзивных отношениях. В то время Занде было 22 года, но свой опыт она открыла другим только сейчас - шесть лет спустя. Ее признание вызвало резонанс у пользователей соцсетей. В историю вовлечены Занда и ее тогдашний супруг, Государственная полиция, суд и даже Алдис Гобземс.
"Если мы говорим про американский кинематограф, то там есть разные фильмы", - заметил в интервью на Radio Van в Ереване российский актер Данила Козловский, который после начала российского вторжения в Украину осудил действия российской армии, после чего подвергся травле в российских пропагандистских СМИ.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Латвии похолодает, временами будут идти дожди.
В 1940-е годы в клубах Западной Европы становились все более популярными сценические представления с музыкой, шутками, акробатическими трюками и, конечно же, сексапильными дамами в особенно пикантных и откровенных костюмах. Их называли бурлеск (от французского burlesque). Самая узнаваемая танцовщица этого сценического жанра, королева бурлеска – не кто иной, как Дита фон Тиз (51 год). Хотя звезда бродвейской сцены старается не демонстрировать свои обнаженные выступления широкой публике, показывая их только тем, кто купил билеты на шоу, но на этот раз есть возможность увидеть пикантные фото Диты...
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