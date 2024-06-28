Главное за 28 июня Тяжелая авария грузовиков, новые опасные наркотики в Латвии и банк судится с государством

Главной темой минувшей недели для русских пропагандистов стала встреча двух диктаторов: в Пхеньян к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну прибыл глава РФ Владимир Путин. В обеих этих странах происходят систематические нарушения прав человека, и против них направлены очень серьезные санкции, установленные как Западом, так и ООН.

Интересное чтиво:

Июль ожидается по-настоящему творческим, ярким и жарким! О событиях второго месяца лета - в подборке RUS TVNET!

Защитница животных и инфлюенсер Занда Индриксоне Паэглите публично рассказала об абьюзивных отношениях. В то время Занде было 22 года, но свой опыт она открыла другим только сейчас - шесть лет спустя. Ее признание вызвало резонанс у пользователей соцсетей. В историю вовлечены Занда и ее тогдашний супруг, Государственная полиция, суд и даже Алдис Гобземс.

"Если мы говорим про американский кинематограф, то там есть разные фильмы", - заметил в интервью на Radio Van в Ереване российский актер Данила Козловский, который после начала российского вторжения в Украину осудил действия российской армии, после чего подвергся травле в российских пропагандистских СМИ.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Латвии похолодает, временами будут идти дожди.

В 1940-е годы в клубах Западной Европы становились все более популярными сценические представления с музыкой, шутками, акробатическими трюками и, конечно же, сексапильными дамами в особенно пикантных и откровенных костюмах. Их называли бурлеск (от французского burlesque). Самая узнаваемая танцовщица этого сценического жанра, королева бурлеска – не кто иной, как Дита фон Тиз (51 год). Хотя звезда бродвейской сцены старается не демонстрировать свои обнаженные выступления широкой публике, показывая их только тем, кто купил билеты на шоу, но на этот раз есть возможность увидеть пикантные фото Диты...

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!