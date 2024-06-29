Ищут воспитателей для так называемых "нежеланных детей". Зарплата - 1600 евро на бумаге

Уже в августе в Сигулдском крае двери откроет уникальное в Латвии место - Foršā māja. Это будет центр опеки для детей, которые пережили тяжелое насилие и которым доступные в стране программы поддержки не помогают, сообщает Латвийское телевидение.
Их называют и нежеланными детьми. Забранные из семей, они "мотаются" по центрам опеки и школам, из-за поведения от них отказываются приемные семьи. Авторы новой услуги верят, что этим детям можно помочь, однако сейчас главная проблема - найти воспитателей.
"От них отказываются биологические родители, приемные родители, школы.
И нам трудно с этим жить на протяжении многих лет. Что эти дети не получают адекватной помощи", - заявила руководитель Аллажского центра поддержки семей и детей Аэлита Зиемеле.
"Мы ожидаем людей сдержанных, способных мудрыми словами сдержать или переработать в себе невыносимое и ужасное поведение ребенка, давая в ответ спокойствие", - отметил глава клинического отдела Foršā māja Улдис Абеле.
В новом доме будут жить дети в возрасте от пяти до 13 лет. На работу приглашают 12 взрослых, которые готовы работать посменно - как в дневные смены, так и по ночам.
С восемью детьми будет четверо взрослых. Ставка - 1600 евро на бумаге. И она в два раза выше, чем у тех, кто работает с такими детьми сейчас.
Центр откроет двери в августе. Сейчас начался активный поиск работников. Диплом значения не имеет. Здесь ищут людей с выдающимся терпением и хорошим сердцем.
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