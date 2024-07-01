А что, если бы не было журналистов?

Что произойдет в тот день, когда журналисты перестанут выполнять свою работу? От чего страдают журналисты? Чем журналисты отличаются от создателей контента? Почему последние не спасут мир? Или все-таки спасут? TVNET GRUPA приглашает на дискуссию "#Отменить СМИ. Если бы не было журналистов?" (#Cancel media. Ja nebūtu žurnālistu?)!

Дискуссия пройдет на сцене DOTS (Skatuve DOTS) 6 июля с 12:30 до 13:30 в рамках 10-го фестиваля общения LAMPA в Цесисе.

В ней примут участие: главный редактор портала Delfi Филипп Ластовскис, исполнительный директор Балтийского центра развития СМИ Гунта Слога, инфлюенсер Рой Роджерс и журналистки Иева Варна и Инесе Браже.

Модератор дискуссии - главный редактор RUS TVNET и руководитель проектов TVNET GRUPA Эрика Сташкевич.

Дискуссия пройдет на латышском языке. Подробнее о мероприятии - здесь.

Десятый фестиваль LAMPA 2024 соберет участников и гостей в Цесисе с 5 по 6 июля. Главная цель фестиваля - укреплять демократичную, дискуссионную и уважительную культуру общения в Латвии.

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