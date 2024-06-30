Байден не собирается сниматься с выборов и обещает победу несмотря на сомнения в его здоровье

Представители команды Байдена не отрицают, что дебаты прошли не так, как они надеялись, но заверили, что он не уступит место в пользу другого кандидата.

После телевизионных дебатов избиратели по всей Америке выражают опасения относительно обоих кандидатов Фото: Getty Images

Как заверила глава предвыборного штаба Дженифер О’Малли Диллон, судя по опросам после дебатов, «мнения избирателей не изменились».

«Это не первый раз, когда из-за преувеличенных оценок СМИ рейтинги временно проваливаются», — заявила она.

Губернатор Нью-Джерси, представитель Демократической партии Фил Мерфи посетил мероприятие по сбору средств и сказал Джо Байдену: «Мы с вами на 1000%».

А бывший президент и близкий друг Джо Байдена Барак Обама написал в соцсетях, что «плохие дебаты иногда случаются».

«Эти выборы — выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе», — написал Обама.

Через несколько часов после дебатов Трамп заявил своим сторонникам, что считает их «большой победой» для своей кампании.

«Проблема Джо Байдена не в его возрасте, — сказал 78-летний Трамп. — Дело в его компетентности. Он вопиюще некомпетентен».

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Выступление Байдена вызвало неприятный осадок и у тех, кто не занимается политикой.