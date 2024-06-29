Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего частично разрушено девятиэтажное жилое здание. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погиб как минимум один человек. Пострадали 12 человек, в том числе семимесячный младенец, заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. По данным властей, в квартирах могут быть заблокированы люди.

О частичном разрушении девятиэтажки в Днепре сообщил также председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Видео с последствиями удара публикуют и украинские Telegram-каналы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара по жилому дому пострадали не менее трех человек.

Незадолго до ракетного удара по Днепру Воздушные силы ВСУ предупредили, что на юго-восточном направлении Украины активна российская тактическая авиация.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!