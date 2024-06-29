Фото и видео У памятника Свободы на флешмоб собрались болельщики сборной Латвии по баскетболу

Фото: У памятника Свободы прошел флешмоб в поддержку сборной Латвии по баскетболу

Фото: У памятника Свободы прошел флешмоб в поддержку сборной Латвии по баскетболу

Во флешмобе в честь латвийских спортсменов и отборочного турнира по баскетболу за право участвовать в Олимпийских играх в Париже приняли участие тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки, капитан команды Дайрис Бертанс, капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш, президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис с супругой, а также другие спортсмены и спортивные энтузиасты.

Участники флешмоба закончили его лозунгом "Наша земля - Латвия", отправив таким образом символический заряд энергии мужской баскетбольной сборной, которая 2 июля начнет борьбу за участие в Олимпийских играх.

На флешмоб собралось множество сторонников, в том числе семьи с детьми. Фанаты были одеты в майки сборной, держали флаги Латвии и другие атрибуты, соответствующие спортивным болельщикам.

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