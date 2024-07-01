Главное за 1 июля Буря в Латвии, эвакуация из Akropole Alfa и первое гражданское партнерство

День выдался богатым на события! По Латвии прошла настоящая буря, которая затопила улицы Риги, повалила деревья под Цесисом, вызвала отключения электричества и пр., в Латвии зарегистрировано первое гражданское партнерство, VDD высказалась по поводу зенитной установки на Закюсале, а "Союз российских ветеранов в Латвии" ликвидирован. Об этих и других главных новостях первого дня июля - в итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение о сильном шторме в Латвии. В Риге объявлено желтое предупреждение - в столице прошли сильные дожди, некоторые улицы были затоплены.
После Лиго объединение "Союз российских ветеранов в Латвии" приняло решение о прекращении своей деятельности и начале ликвидации, говорится в сообщении в официальном издании.
Зенитная установка, расположенная на Закюсале в Риге, не представляет прямой угрозы национальной безопасности, однако расположение оружия в общественном месте не способствует сплочению латвийского общества, признали в Службе государственной безопасности (VDD).
Сегодня, 1 июля, в Латвии вступает в силу новый правовой институт - партнерство. Согласно поправкам к ряду законов, партнерские отношения впредь могут регистрировать любые пары, в том числе однополые. Первая пара сделала это через несколько минут после полуночи 1 июля. Поздравляем!
За рубежом:
В резолюции ПА ОБСЕ от 29 июня действия России против Украины названы геноцидом украинского народа, заявили DW в пресс-службе организации. Текст документа будет опубликован 3 июля.
Почти двадцать лет Албан думал, что был единственным мужчиной, который пережил сексуальное насилие во время войны в Косове в 1990-х. Но он понял, что не одинок после появления закона, который предусматривает дополнительную помощь людям, пережившим изнасилование.
Интересное чтиво:
С наступлением сезона отпусков многие задумываются - куда же отправиться на отдых? Стоит озадачиться этим вопросом, как в соцсети не зайти - лента Facebook пестрит горячими предложениями от многочисленных турфирм, цены варьируются от "подъемных" для получателя средней зарплаты в Латвии до бесконечности, а разнообразие мест для отдыха затрудняет выбор не только страны, в которую поехать, но и континента. Часть путешественников не боится окунуться в приключения и посетить не самое раскрученное место, тогда как другие предпочитают проверенные места, где они гарантированно получат полноценный отдых. Если вы не хотите рисковать и задумались о неделе или двух на красивом пляже "без сюрпризов" - эта статья TVNET+ как раз для вас!
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В воскресенье, 30 июня, торжественным парадом яхт у Вантового моста была открыта одна из крупнейших регат стран Балтии Gulf of Riga Regatta (GoRR). За впечатляющим открытием наблюдал и TVNET+!
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