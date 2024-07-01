Деньги за депозитную упаковку можно будет вернуть сразу на банковский счет

Сейчас решение создано для обеспечения летних фестивалей и мероприятий, чтобы облегчить оборот депозитной тары, и это решение будет доступно также на фестивале общения LAMPA, который начнется 5 июля в Цесисе.

В свою очередь, использование dPays для сдачи упаковки в тароматах планируется внедрить осенью, когда dPays будет интегрирована и в местах приема депозитной упаковки, чем сейчас занимается SIA Depozīta Iepakojuma Operators.

Пользователям, которые захотят сдать упаковку или тару на мероприятиях, надо зарегистрироваться на www.dpays.eu. Во время регистрации надо указать банковский счет, на который клиент хочет получить возврат денег. В свою очередь, при сдаче упаковки клиентам понадобится смартфон - им надо будет сосканировать QR-код, который позволит перечислить депозитную плату на указанный ранее банковский счет. Предприятия, которые проводят мероприятия, чтобы иметь возможность использовать dPays, должны заказать использование услуги, написав на ashmanagement@swedbank.lv.

"Именно у предприятий до настоящего момента возникали наибольшие трудности с использованием услуг депозитной системы. Если предприятие действует в сфере общественного питания или проведения мероприятий, то сдача упаковки в тароматах в обмен на чек не позволяла вернуть эти деньги на баланс предприятия, - рассказал руководитель отдела предприятий Swedbank Евгений Иванов. - С dPays эта проблема устранена, поскольку теперь предприятие не только приобретает товары, оплачивая депозитную упаковку, но и может вернуть эти средства на свой банковский счет, когда сдает упаковку. (...) Помимо практического удобства и решения потребностей клиентов тут есть польза и для окружающей среды, в которую впредь будет попадать меньше бумажных распечаток и пластмассовой посуды".

Используемую во время мероприятий тару уже можно сдавать, используя dPays, в то время как первым местом, где это решение можно будет использовать в тароматах, станет место приема депозитной упаковки особо большой мощности в Риге, которое сейчас создает Depozīta Iepakojuma Operators. Планируется, что оно будет открыто в начале осени.

Позже планируется это решение внедрить и в остальных тароматах, чтобы предлагать абсолютно всем пользователям депозитной системы использовать возможность получать возврат денег на банковский счет.

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