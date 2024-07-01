Верховный суд США признал право Трампа на частичный иммунитет от уголовного преследования

Решение Верховного суда может отложить судебное разбирательство по делу, по которому Трамп обвиняется в сговоре с целью изменить результаты президентских выборов 2020 года.

В решении суда говорится, что иммунитет бывших президентов от уголовного преследования является абсолютным за действия, совершенные в пределах их конституционных полномочий. Однако бывший глава государства не имеет иммунитета от судебных разбирательств в отношении его действий как частного лица, подчеркнул суд.

В то же время Верховный суд США отправил дело Трампа обратно в суд низшей инстанции. Теперь ему предстоит определить, в какой степени обвинения против бывшего президента связаны с его действиями после его поражения на президентских выборах 2020 года в официальном и неофициальном качестве.

Решение Верховного суда шестью голосами против трех еще больше затормозит начало возможного судебного разбирательства против Трампа за попытку фальсификации результатов предыдущих президентских выборов в США. По данным AFP, судебный процесс, который должен был начаться уже в марте, теперь не сможет состояться до выборов в ноябре. Трамп назвал решение Верховного суда "великой победой Конституции и демократии".

Решение было принято за четыре месяца до президентских выборов в США, на которых Трамп, представляющий республиканцев, будет конкурировать с действующим президентом США, демократом Джо Байденом.

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