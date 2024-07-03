В Сети уже некоторое время ходят слухи, что в 2005 году в катакомбах украинского города Одессы было найдено частично разложившееся тело 19-летней девушки. Будто была местная студентка Маша, которая отдыхала и наслаждалась спиртными напитками в катакомбах с кучей друзей, но потом перепила, потеряла друзей, заблудилась в темных переходах катакомб и в итоге умерла, так и не увидев снова дневного света. Насколько правдивы эти слухи и какое отношение все это имеет к латвийскому бизнесмену?